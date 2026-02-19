Головна Київ Новини
search button user button menu button

«З’їдають» 60 тонн за годину: де у Києві працюють канадські снігоплавильні установки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
«З’їдають» 60 тонн за годину: де у Києві працюють канадські снігоплавильні установки
Снігоплавильні установки канадського виробництва перебувають на балансі столичних ШЕУ Шевченківського та Печерського районів з 2018 року
фото: КМДА

Попри роботу спецтехніки, питання якості прибирання міста залишається

У центральних районах столиці до прибирання вулиць залучили мобільні снігоплавильні установки Tregan 60-PD. Техніка дозволяє утилізувати сніг на місці, не витрачаючи ресурс на його вивезення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

Як повідомляють у КК «Київавтодор», дві такі установки канадського виробництва перебувають на балансі ШЕУ Шевченківського та Печерського районів столиці з 2018 року. Їх використовують переважно у центральних районах столиці, де щільна забудова не дозволяє облаштовувати місця для тимчасового накопичення снігу. Однак, враховуючи мобільність установок, їх можна використати на будь-якій локації Києва.

У комунальній корпорації повідомили, що снігоплавильна машина «з’їдає» до 60 тонн снігу за годину, тож після інтенсивних снігопадів, такі мобільні установки є суттєвою допомогою. Застосування снігоплавильних установок також дозволяє знизити витрати на техніку, яка вивозить сніг.

Окрім того, додають у «Київавтодорі», технологія зануреного горіння зменшує шкідливі викиди в повітря, а конструкція бункера затримує пісок і сміття, що знижує ризик засмічення зливової каналізації.

Попри роботу спецтехніки, питання якості прибирання міста залишається. За даними Департаменту територіального контролю, лише за одну добу, 17 лютого, інспектори виписали 377 приписів та склали 67 адмінпротоколів за неякісне прибирання снігу та льоду.

Проте ситуація вже вийшла за межі штрафів. Через критичний стан доріг та тротуарів столична прокуратура оголосила підозри дев’ятьом керівникам комунальних служб (зокрема ШЕУ семи районів). Їх звинувачують у службовій недбалості, що призвела до масового травматизму: 6 169 осіб звернулися до травмпунктів цієї зими, з них 1 221 особа потребувала термінової госпіталізації.

Теги: Київ снігопад

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Степан Гіга відійшов у вічність 12 грудня 2025 року
У Палаці спорту відбудеться концерт пам’яті Степана Гіги: названо дату
21 сiчня, 20:39
Під час нічного масованого комбінованого обстрілу Києва однією з цілей стала шоколадна фабрика Roshen
У Києві постраждала фабрика Roshen через нічний обстріл (фото, відео)
24 сiчня, 07:26
ДТЕК запроваджує індивідуальні графіки в Києві
ДТЕК запроваджує індивідуальні графіки в Києві
29 сiчня, 13:24
Вулиці столиці стали небезпечними через ожеледицю там, де сніг прибирали недостатньо добре або не прибирали зовсім
Біля Інституту травматології – суцільна ковзанка. Фоторепортаж із центру Києва
19 сiчня, 14:54
Попри пережитий жах, Олена Мозгова не дозволила страху взяти гору
Відома продюсерка опинилася в епіцентрі вибухів під час нічного обстрілу Києва
24 сiчня, 17:58
Після обстрілу у ніч на 12 лютого найскладніша ситуація спостерігалася у Деснянському районі
Деснянський район столиці повернувся до тимчасових графіків відключення світла
12 лютого, 13:36
Інспекція з благоустрою щоденно проводить планові перевірки стану утримання територій
Відлига у столиці: інспекція масово перевіряє очищення дахів та штрафує порушників
13 лютого, 08:41
Пошкоджене вікно у квартирі, де ставля вибух. Київ, 13 лютого 2026 року
Нічний вибух на Оболоні: військовий у СЗЧ підірвав гранату у квартирі знайомого
13 лютого, 09:10
Водолазний підрозділ ДСНС щодня виходить на лід, метр за метром обстежуючи акваторію
Поблизу Лебедівки тиждень йдуть пошуки водія авто, що пішло під лід (відео)
13 лютого, 09:35

Новини

«З’їдають» 60 тонн за годину: де у Києві працюють канадські снігоплавильні установки
«З’їдають» 60 тонн за годину: де у Києві працюють канадські снігоплавильні установки
На Білоцерківщині шкільний автобус із дітьми потрапив у ДТП (фото)
На Білоцерківщині шкільний автобус із дітьми потрапив у ДТП (фото)
Місцева влада турбується тільки про себе? КМДА почала вибірково збивати бурульки
Місцева влада турбується тільки про себе? КМДА почала вибірково збивати бурульки
Біля метро «Тараса Шевченка» сталася ДТП, рух заблоковано (фото)
Біля метро «Тараса Шевченка» сталася ДТП, рух заблоковано (фото)
П’яний підліток осквернив меморіал полеглому герою в Києві: деталі інциденту
П’яний підліток осквернив меморіал полеглому герою в Києві: деталі інциденту
Затримано іноземця, який за допомогою відмичок намагався обікрасти квартиру киянки
Затримано іноземця, який за допомогою відмичок намагався обікрасти квартиру киянки

Новини

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Сьогодні, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua