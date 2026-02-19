«З’їдають» 60 тонн за годину: де у Києві працюють канадські снігоплавильні установки

Снігоплавильні установки канадського виробництва перебувають на балансі столичних ШЕУ Шевченківського та Печерського районів з 2018 року

Попри роботу спецтехніки, питання якості прибирання міста залишається

У центральних районах столиці до прибирання вулиць залучили мобільні снігоплавильні установки Tregan 60-PD. Техніка дозволяє утилізувати сніг на місці, не витрачаючи ресурс на його вивезення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

Як повідомляють у КК «Київавтодор», дві такі установки канадського виробництва перебувають на балансі ШЕУ Шевченківського та Печерського районів столиці з 2018 року. Їх використовують переважно у центральних районах столиці, де щільна забудова не дозволяє облаштовувати місця для тимчасового накопичення снігу. Однак, враховуючи мобільність установок, їх можна використати на будь-якій локації Києва.

У комунальній корпорації повідомили, що снігоплавильна машина «з’їдає» до 60 тонн снігу за годину, тож після інтенсивних снігопадів, такі мобільні установки є суттєвою допомогою. Застосування снігоплавильних установок також дозволяє знизити витрати на техніку, яка вивозить сніг.

Окрім того, додають у «Київавтодорі», технологія зануреного горіння зменшує шкідливі викиди в повітря, а конструкція бункера затримує пісок і сміття, що знижує ризик засмічення зливової каналізації.

Попри роботу спецтехніки, питання якості прибирання міста залишається. За даними Департаменту територіального контролю, лише за одну добу, 17 лютого, інспектори виписали 377 приписів та склали 67 адмінпротоколів за неякісне прибирання снігу та льоду.

Проте ситуація вже вийшла за межі штрафів. Через критичний стан доріг та тротуарів столична прокуратура оголосила підозри дев’ятьом керівникам комунальних служб (зокрема ШЕУ семи районів). Їх звинувачують у службовій недбалості, що призвела до масового травматизму: 6 169 осіб звернулися до травмпунктів цієї зими, з них 1 221 особа потребувала термінової госпіталізації.