Проїзд у маршрутках Києва дорожчає: названо перший маршрут та дату

Оголошення про подорожчання проїзду вже з’явилися в салонах автобусів

У столиці зафіксовано черговий випадок підняття вартості проїзду в маршрутках приватних перевізників. Про це повідомляє громадська організація «Пасажири Києва», інформує «Главком».

Повідомляється, що з 14 березня вартість поїздки на маршруті №434 становитиме 20 грн. Відповідні оголошення вже з’явилися в салонах автобусів.

Оголошення у одному з маршрутних таксі на маршруті №434 фото: громадська організація «Пасадири Києва»

Активісти нагадують, що це не перша спроба встановити таку ціну: у січні проїзд до 20 грн вже піднімався на маршруті №556, проте тоді перевізник швидко повернув старий тариф.

Нову хвилю подорожчання у громадській організації пов’язують зі значним здорожчанням дизельного палива, що відбулося протягом минулого тижня. Попередній перегляд тарифів (з 10–12 до 15 грн) відбувся ще у травні 2022 року, і з того часу пальне додало у вартості на третину.

«Пасажири Києва» зауважили, що у більшості міст України тарифи в комунальному та приватному транспорті переглянули ще наприкінці 2024 – на початку 2025 року. Київські ж перевізники тримали ціну у 15 грн через ризик втратити пасажирів, які за таких умов частіше обирають дешевший комунальний транспорт (6,5–8 грн).

«Очевидно, що в збиток приватні перевізники працювати не будуть. Однак не підвищиться і якість послуг - містом продовжуватимуть їздити 20-річні Богдани без GPS-трекерів і електронного квитка, впровадження яких вже не перший рік саботує мерія», – підсумували у організації .

