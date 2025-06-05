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Ціна відбудови стадіону в Ірпені зросла втричі за три роки. Стало відомо, кому дістанеться проєкт

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Ціна відбудови стадіону в Ірпені зросла втричі за три роки. Стало відомо, кому дістанеться проєкт
У ході боїв за Київщину інфраструктура ірпінського стадіону «Чемпіон» була знищена на понад 80%
фото: irpinhelp.com

Влада Київщини пояснила, чому вартість ремонту «Чемпіона» зросла в рази

Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації провів тендер на капітальний ремонт центрального міського стадіону «Чемпіон» в Ірпені. Об’єкт було зруйновано під час боїв за Київщину. Контракт на 67,2 млн грн може дістатися фірмі «Ягуар», пов’язаній із «Київміськбудом». Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Чемпіон» з подорожчання. Як чиновники третій рік відбудовують стадіон в Ірпені».

Згідно з інформацією YouControl, київське ТОВ «Ягуар» належить Василю та Євгену Рахмайловим і Сергію Халімоненку. За даними журналістів, «Ягуар» співпрацює з «Київміськбудом» щонайменше з 2010 року, а бізнес родини Рахмайлових тісно пов’язаний з колишнім віце-президентом «Київміськбуду» Едуардом Шевчуком. Наразі фірма й замовник готуються підписати договір.

Проєкт з капітального ремонту «Чемпіона», який планувалося завершити ще до початку 2025 року
Проєкт з капітального ремонту «Чемпіона», який планувалося завершити ще до початку 2025 року
зображення: dream.gov.ua

Варто зазначити, що історія з відбудовою «Чемпіона» тягнеться з осені 2022 року, коли фандрейзингова платформа України United24 та футболіст Андрій Шевченко ініціювали збір коштів на відновлення стадіону. Тоді місцева влада озвучила орієнтовну потребу в 28,2 млн грн. Утім, після деталізованої оцінки вартість проєкту підскочила. Ремонт до кінця 2024-го за 32,2 млн грн мало виконати ТОВ «Тінторретто». Однак нещодавно договір із цією компанією було розірвано. Підрядник встиг виконати лише частину робіт, за які отримав 8,54 млн грн.

На запитання «Главкома», чому проєкт з часом так суттєво здорожчав, виконувач обов’язків директора Департаменту регіонального розвитку Київської ОДА Олег Кравченко відповів: 28 квітня цього року ТОВ «Українська міжрегіональна будівельна експертиза» надало позитивний експертний звіт щодо розгляду проєктної документації на ремонт ірпінського стадіону і, відповідно до цього звіту, фахівці провели візуальне та інструментальне обстеження спортивних трибун, у результаті якого виявили «приховані пошкодження, що зумовлені збройною агресією». Через це «виникла потреба в коригуванні проєктно-кошторисної документації, якою передбачається зміна конструктивних рішень, та, як наслідок, збільшення кошторисної вартості об’єкта.

Відповідь виконувача обов’язків директора Департаменту регіонального розвитку Київської ОДА Олега Кравченка на запит «Главкома»
Відповідь виконувача обов’язків директора Департаменту регіонального розвитку Київської ОДА Олега Кравченка на запит «Главкома»

Як раніше повідомляв «Главком», Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» 28 травня повідомила про намір підписати договір із ТОВ «Будівельна фірма «Паритетбудінвест» (Одещина) на будівництво другої черги військового цвинтаря у Київській області. Вартість робіт складає 1,21 млрд грн.

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Теги: стадіон гроші Ірпінь ремонт реконструкція місцева влада

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Особисті фінанси

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