Спорткомплекс «Спартак» на Куренівці передано у власність Києва

Місто давно заявляло про готовність фінансувати реконструкцію спортивної бази

Сьогодні на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України було прийнято розпорядження про віднесення київської учбово-спортивної бази «Спартак» на вулиці Кирилівська, 105 до сфери управління Київської міської державної адміністрації. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі.

За його словами, в умовах децентралізації ключові завдання із збереження дитячо-юнацьких шкіл покладаються на місцеві органи влади, а сьогодні матеріально-технічна база учбово-спортивної бази «Спартак» потребує капітального ремонту та оновлення спортивного обладнання.

«Визначення Київської міської адміністрації уповноваженим органом управління учбово-спортивної бази «Спартак» сприятиме ефективному використанню державного майна, прискоренню реалізації прав держави, як власника на таке майно через відповідний суб’єкт управління, та забезпеченню подальшої передачі його у власність територіальної громади м. Києва, з метою збереження дитячо-юнацьких спортивних шкіл, підготовки спортивного резерву до складу збірних команд України з різних видів спорту та покращенню матеріально-технічної бази фізичної культури та спорту м. Києва», – зауважив Немчінов.

Він додав, що наразі на спортбазі «Спартак» займаються понад 2230 дітей – там функціонує 6 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 2 з них – спеціалізовані (проводяться заняття з плавання, легкої атлетики, спортивної акробатики та інших видів спорту), які фінансуються за рахунок бюджету Києва.

Нагадаємо, місто вже давно заявляло про готовність зберегти спорткомплекс «Спартак» – фінансувати його реконструкцію і оновлення як цілого комплексу з басейном, біговими доріжками, критим манежем.

Раніше стало відомо, що в 2010 році спорткомплекс намагалися захопити рейдери, повʼязані з депутатом від Партії регіонів Василем Харою.