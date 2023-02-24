Річниця вторгнення: військові музиканти створили кліп «24.02.22» (відео)

Кліп демонструє не лише тривогу й відчай українців на початку вторгнення, а й мужність українських військових

24 лютого 2022 року світанок в Україні розірвали звуки вибухів та гуркіт броньованої техніки по вулицях прикордонних селищ, ревіння гвинтокрилів над Гостомелем поблизу Києва. За мотивами трагічних подій, яким сьогодні виповнилось рівно рік, військові музиканти створили кліп, який назвали «24.02.22». Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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За задумом художнього керівника та головного диригента Заслуженого академічного Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України Дмитра Антонюка, відома музична композиція Георга Фрідріха Генделя «Сарабанда» у цьому кліпі мала проілюструвати не лише тривогу й відчай українців на початку ворожого вторгнення, але й мужність українських військових та їх готовність до відбиття збройної агресії. Тужливі мінорні звуки початку музичного твору змінюються потужним оптимістичним фіналом – саме так лунають сьогодні на фронті залпи наших новітніх зразків озброєння, саме так звучить радість з вуст врятованих ЗСУ мешканців Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Харківщини і Херсона.

Відеокліп «24.02.22» створений талановитим режисером Станіславом Черкасом, мешканцем одного з міст Київщини, які першими відчули на собі всю підлість та жорстокість ворога.

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У кліпі знімалися співаки й музиканти Заслуженого академічного Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України, а також учасники Ансамблю студентів КПБА «Concordium» (художній керівник Світлана Мельниченко).

Головні ролі зіграли Анастасія Салівончик, Валентин Бекещенко.

Над кліпом працювали також Микола Мартиненко (продюсер, художник по світлу), Дмитро Погребний, Марина Хоменко.

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Кліп знятий з благословення намісника Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря Архієпископа Вишгородського Агапіта, за сприяння Бородянської районної державної адміністрації, в.о. селищного голови Георгія Єрко, а також ПрАТ «Київське спеціалізоване управління екскавації (генеральний директор Юрій Биховець).

Нагадаємо, триває 366-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.