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Росія завдала удару по Київщині: вогонь охопив складські приміщення

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія завдала удару по Київщині: вогонь охопив складські приміщення
Росія атакувала склади у Бучанському районі
фото: ДСНС (ілюстративне)

Наслідки атаки зафіксували у Бучанському районі, куди вже прибули оперативні та профільні служби

Російські війська атакували Київську область. У Бучанському районі внаслідок удару було пошкоджено складські приміщення, на території яких спалахнула пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

За даними ОВА, займання виникло після чергової російської атаки. Інформації про те, які саме складські приміщення зазнали пошкоджень, наразі немає.

На місці події працюють усі необхідні оперативні та профільні служби. Вони ліквідовують пожежу та наслідки російського удару.

Станом на момент повідомлення інформації про загиблих або постраждалих не надходило. Дані щодо масштабів руйнувань також поки не оприлюднені.

Нагадаємо, вранці 2 жовтня російські війська також атакували Київ. У Дарницькому районі столиці уламки влучили у 25-поверховий житловий будинок. Унаслідок атаки загинула людина.

Також окупанти знову атакували Південний міст у Києві. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про влучання та зазначив, що на місце прямували екстрені служби.

Після кількох попередніх російських атак Південний міст закрили для руху автомобілів та поїздів метро. Через наслідки ударів у столиці також виникли серйозні проблеми з транспортним сполученням між берегами Дніпра. Частина киян через транспортний колапс була змушена переходити мости пішки.

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Теги: росія окупанти Київщина

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