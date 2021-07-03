Веніславський переконаний, що в Україні дуже багато якісних і порядних юристів, тому вакансії вдасться заповнити

В Україні не вистачає близько 2,5 тисяч суддів, до кінця року кількість вакансій ще збільшиться. Про це у програмі «На самом деле: Украина» телеканалу «Дом» заявив представник президента України в Конституційному суді Федір Веніславський.

«Дійсно, близько 2,5 тис. вакансій вже, і до кінця року їх кількість збільшиться. Якраз протидії, які в залі Верховної Ради надавали наші політичні опоненти, свідчать про їхню зацікавленість в тому, щоб судова влада якомога довше залишалася в такому незаповненому, підвішеному стані», – сказав він.

Веніславський переконаний, що в Україні дуже багато якісних і порядних юристів, тому вакансії вдасться заповнити.

«І конкурси на посади суддів Апеляційного суду, Верховного суду свідчать про те, що професія судді на сьогоднішні є досить зажаданою, враховуючи й фінансову складову, і соціальні гарантії. Тому я впевнений, що вакансії будуть заповнені досить швидко професійними суддями», – зазначив він.

Веніславський наголосив, що головне в цьому процесі – забезпечити абсолютну довіру до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, «яка буде якраз займатися кваліфікаційним оцінюванням і перевіркою професійної компетентності судді».