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    В Україні не вистачає близько 2,5 тисяч суддів

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    В Україні вакантні 2,5 тисяч посад суддів - В Україні не вистачає близько 2,5 тисяч суддів
    В Україні вакантні 2,5 тисяч посад суддів
    Фото з відкритих джерел

    Веніславський переконаний, що в Україні дуже багато якісних і порядних юристів, тому вакансії вдасться заповнити

    В Україні не вистачає близько 2,5 тисяч суддів, до кінця року кількість вакансій ще збільшиться. Про це у програмі «На самом деле: Украина» телеканалу «Дом» заявив представник президента України в Конституційному суді Федір Веніславський.

    «Дійсно, близько 2,5 тис. вакансій вже, і до кінця року їх кількість збільшиться. Якраз протидії, які в залі Верховної Ради надавали наші політичні опоненти, свідчать про їхню зацікавленість в тому, щоб судова влада якомога довше залишалася в такому незаповненому, підвішеному стані», – сказав він.

    Веніславський переконаний, що в Україні дуже багато якісних і порядних юристів, тому вакансії вдасться заповнити.

    «І конкурси на посади суддів Апеляційного суду, Верховного суду свідчать про те, що професія судді на сьогоднішні є досить зажаданою, враховуючи й фінансову складову, і соціальні гарантії. Тому я впевнений, що вакансії будуть заповнені досить швидко професійними суддями», – зазначив він.

    Веніславський наголосив, що головне в цьому процесі – забезпечити абсолютну довіру до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, «яка буде якраз займатися кваліфікаційним оцінюванням і перевіркою професійної компетентності судді».

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    Теги: суд суддя Федір Веніславський
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    В Україні не вистачає близько 2,5 тисяч суддів