«Stop Russia!» Українські активісти зірвали виступ Навальної на конференції в Лісабоні

Українські активісти кричали «Stop Russia» та «Stop the War» під час виступу Навальної на саміті

Під час виступу Навальної на вебсаміті українці увімкнули сигнал тривоги

Українські активісти зірвали виступ вдови російського опозиціонера Олексія Навального – Юлії на технологічній конференції Web Summit 2024 в Лісабоні. Про це повідомила маркетологиня та блогерка Христина Жук в соцмережі Х.

«Виступ Навальної на вебсаміті зірвали, дякую всім українцям, хто доєднався до акції. На сцену вийшла українка, наш голос почули. Громадяни країни 404 (Російська Федерація – «Главком») мають знати, що їх таке чекає у будь-якому куточку світу», – додала до відео Жук у мережі Х.

Українці зірвали виступ російської опозиціонерки Юлії Навальної на Web Summit 2024



Під час її виступу вони увімкнули сигнал повітряної тривоги. pic.twitter.com/doSHx0Smm0 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 12, 2024

На відео можна почути, як під час виступу Навальної звучить повітряна тривога, українські активісти також кричали «Stop Russia» та «Stop the War».

Конференція Web Summit є однією з найвідоміших в світі, а дехто її навіть називає «місцем, де народжується майбутнє». Щороку на саміті збирається понад 70 тисяч відвідувачів, серед них – розробники, підприємці, інвестори.

Цього року Web Summit 2024 проходить в Лісабоні, Португалія, з 11 по 14 листопада. Українська делегація теж візьме участь у цій конференції. До складу української делегації увійдуть 24 стартапи.

Нагадаємо, Юлія Навальна спробує зробити те, чого не зміг її чоловік: взяти участь у виборах президента Росії. Про це вона заявила в інтерв’ю BBC. Навальна зізналася, що також уявляє себе політиком, яким був її чоловік Олексій. Навальна сказала, що бачить себе кандидатом у президенти РФ. Моя мета – наблизити й уможливити зміни в країні. Якщо я повернуся до Росії, я піду на вибори кандидатом у президенти», – підкреслила дружина загиблого опозиціонера. Утім, як вважає Навальна, доки Володимир Путін залишається при владі, її повернення до Москви неможливе.

Нагадаємо, що Басманний районний суд Москви заочно заарештував Юлію Навальну. Справа проти неї порушена за статтею про участь в екстремістському співтоваристві.

За офіційною версією російської влади, Навальний помер у віці 47 років у колонії у лютому 2024 року. В серпні слідчі офіційно підтвердили, що Навальний помер від «комбінованого захворювання» та «аритмії». Вдова політика спростовує офіційну версію та вважає, що його вбили, а докази намагаються приховати.