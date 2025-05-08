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Китай відкрив музей науки за проєктом Zaha Hadid: який він має вигляд

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Музей має незвичний і сучасний дизайн
фото: ArchDaily

Відоме у світі архітектурне бюро Zaha Hadid завершило будівництво Музею науки і технологій у Шеньчжені, будівля може стати однією із найцікавіших у Китаї 

У китайському місті Шеньчжень відкрився музей науки та технологій, створений за проєктом архітектурного бюро Zaha Hadid Architects. Він розташований на південно-східній околиці нового міського наукового парку та задуманий як архітектурний якір району. Про це пише «Главком» посилаючись на ArchDaily.

Музей є сферичною будівлею з безліччю хвилеподібних терас з видом на парк. Тераси є продовженням внутрішніх галерей, які оточують серце музею – так званий центральний атріум. Стіна, що виходить у бік парку, зроблена скляною, тому парк сприймається продовження виставкового простору.

«Розташований в одному з найбільш густонаселених мегаполісів світу з майже 100 млн жителів, музей має на меті взаємодіяти з провідними технологічними секторами регіону, академічними установами та дослідницькими центрами. Завдяки цій співпраці музей прагне сприяти інноваціям та підкреслювати роль Шеньчженя як глобального центру технологічного прогресу», – йдеться у статті.

Заха Мохаммад Хадід (Zaha Hadid) – ірако-британська архітекторка і дизайнерка арабського походження, представниця деконструктивізму. У 2004 році стала першою в історії жінкою, нагородженою Приткеровською премією – найпрестижнішою нагородою світової архітектурної спільноти. Хадід також мала звання дами-командора ордена Британської імперії, королівської медалі RIBA і  безліч інших нагород. За проєктами Захи Хадід збудовано десятки споруд по всьому світу – від житлових приміщень до знакових культурних установ та громадських просторів. Зокрема Національний музей мистецтв XXI століття у Римі, Центр водних видів спорту у Лондоні, Культурний центр Гейдара Алієва у Баку, тощо. Заха Хадід померла у 2016 році у віці 65 років від серцевого нападу.

Фасад будівлі зроблений із двоколірної нержавіючої сталі (це особлива технологія, яка в Китаї вперше повномасштабно застосована на цьому об'єкті – «Главком»). Завдяки їй колір фасаду плавно переходить від темно-синього до сірого та перегукується з кольорами неба.

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Загальна площа будівлі становить понад 128 тис. кв. м. З них 35 тис. «квадратів» припадають на постійні та тимчасові експозиції, 6 тис. кв. м займають іммерсивні (які створюють ефект занурення в штучно створене середовище) театри та кінотеатри. А 5,4 тис. кв. м припадають на освітні заклади, дослідні лабораторії та інноваційний центр.

Нагадаємо, Київ планує розмістити Музей авангарду в історичній будівлі на вулиці Липській. Музей авангарду, який є філією Музею історії міста Києва, було створено у листопаді 2024 року, але він досі не має власного приміщення. Тож його планують розмістити у будівлі за адресою вулиця Липська, 16, відомій як маєток графині Уварової. Ця будівля була зведена у 1911 році. Вона є пам'яткою архітектури та містобудування місцевого значення

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Теги: Китай музей будівництво

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