Міська влада Києва відпрацьовує різні алгоритми дій на випадок тривалого відключення електроенергії, опалення та водопостачання. Про це повідомив т.в.о. начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов, інформує «Главком».

У Києві готують мережу «Пунктів незламності» під різні потреби.

«Різні алгоритми відпрацьовуємо наразі. Готуємо «Пункти незламності» з різними особливостями. Підвіз води, роботу бюветних комплексів на випадок відсутності водопостачання», – зазначив виконувач обов'язків начальника Київської міської військової адміністрації.

Андрій Ткачов також нагадав, що у Києві нині є близько 1 500 «Пунктів незламності».

«Це і приватний бізнес, це і комунальні установи.Вони облаштовані і готві приймати громдян. У разі необхідності будуть ще розгортатися додаткові пункти незлимності», – сказав очільник КМВА.

💡Київ готується до тривалої відсутності світла, тепла та води – КМВА У столиці відпрацьовують різні сценарії на випадок тривалих перебоїв. Зокрема, готують «пункти незламності», підвіз води та роботу бюветів. Наразі у Києві працює понад 1500 «пунктів незламності». За потреби розгорнуть додаткові, повідомив т.в.о. начальника КМВА Андрій Ткачов. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 27, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що влада робитиме все можливе для захисту Києва від російських атак. «Ми будемо захищати нашу столицю будь-яким способом. Це не вперше. На жаль, це не перша така зима. Але нам потрібна наша столиця. Без столиці не буде країни», – наголосив глава держави.

Раніше у КМВА запевнили, що наразі система водопостачання у столиці працює у штатному режимі, а запровадження графіків подачі води не планується. Відповідна заява пролунала на тлі закликів комунальників економити ресурс та доручення уряду щодо підготовки міст до можливих обмежень водопостачання у разі пошкодження критичної інфраструктури.

У «Київводоканалі» повідомили, що через інтенсивні російські атаки на критичну інфраструктуру столиці обладнання підприємства зазнає значних навантажень, а комунальні системи працюють у надзвичайно складних умовах. У зв’язку з цим мешканців Києва закликали користуватися водою максимально ощадливо у побуті, а промислові підприємства та великих споживачів – за можливості скоротити використання ресурсу у виробничих і технологічних процесах та відкласти водомісткі роботи. У компанії наголосили, що зниження навантаження на мережі допоможе зберегти стабільність водопостачання та водовідведення.

Кабінет міністрів затвердив перелік заходів для забезпечення готовності українських міст із населенням понад 100 тис. осіб до можливого руйнування або виведення з ладу каналізаційних насосних станцій. Документ передбачає підготовку графіків обмеження водопостачання, створення запасів резервного обладнання та організацію доставки питної води населенню.