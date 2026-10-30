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Супутники зафіксували масштабну пожежу на російському НПЗ після атаки дронів

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Супутники зафіксували масштабну пожежу на російському НПЗ після атаки дронів
Супутниковий знімок Новокуйбишевського нафтопереробного заводу в Самарській області
фото: Схеми

Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області затягнуло густим чорним димом

Після атаки безпілотників на Новокуйбишевському нафтопереробному заводі в Самарській області РФ спалахнула масштабна пожежа. Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs від 30 жовтня, які оприлюднили журналісти проєкту «Схеми» Радіо Свобода, повідомляє «Главком».

На опублікованих кадрах видно, що значну частину території підприємства вкриває щільний чорний дим. Через це наразі неможливо встановити точні місця влучань та оцінити масштаби пошкоджень.

Першими про атаку на Новокуйбишевський НПЗ повідомили українські моніторингові Telegram-канали Exilenova+ та Supernova+. Пожежу на підприємстві також підтвердив OSINT-аналітик Astra.

Масштабна пожежа на Новокуйбишевському НПЗ після атаки безпілотників 30 жовтня 2026 року. Значну частину підприємства вкрив густий чорний дим
Масштабна пожежа на Новокуйбишевському НПЗ після атаки безпілотників 30 жовтня 2026 року. Значну частину підприємства вкрив густий чорний дим
фото: Схеми

Українська влада офіційно подію поки не коментувала. Водночас у компанії Fire Point заявили, що удар по російському нафтопереробному заводу здійснили Сили оборони України із застосуванням безпілотників їхнього виробництва.

Новокуйбишевський НПЗ входить до Самарської групи підприємств компанії «Роснефть». Його потужність становить близько 8,8 млн тонн нафти на рік.

Завод виробляє від 20 до 30 видів нафтопродуктів, зокрема реактивне паливо, яке може використовуватися для військових потреб.

Раніше сьогодні «Главком» повідомляв про щонайменше 11 осередків пожежі на Новокуйбишевському НПЗ. На відео очевидців видно потужні стовпи чорного диму, які затягнули небо над підприємством та прилеглими районами. Офіційної інформації про масштаби пошкоджень наразі немає. 

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Теги: нафта завод пожежа

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