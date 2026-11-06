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Росіяни вдарили по Кам'янському: горить спортивний комплекс

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Росіяни вдарили по Кам'янському: горить спортивний комплекс
Пожежа у спортивному комплексі Кам'янського після російського удару
Фото: Дніпропетровська ОВА

Унаслідок атаки постраждала 60-річна жінка, у якої медики зафіксували гостру реакцію на стрес

Російські війська завдали удару по Кам'янському на Дніпропетровщині. Унаслідок атаки пошкоджено спортивний комплекс, де виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

За інформацією очільника області, постраждала 60-річна жінка. У неї гостра реакція на стрес.

На оприлюдненому обласною військовою адміністрацією фото видно полум'я всередині будівлі та густий чорний дим над дахом.

Інформація щодо інших можливих наслідків атаки уточнюється.

Нагадаємо, 5 листопада «Главком» повідомляв про масовану атаку безпілотників на Дніпропетровщину. Російські війська атакували шість районів області. У Дніпрі постраждали троє людей, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру. У Кам'янському також зафіксували руйнування на території підприємства та інфраструктурних об'єктів.

Раніше, 4 листопада, «Главком» писав про удар по підприємству у Дніпрі. Унаслідок атаки виникла пожежа, а двоє чоловіків віком 38 та 57 років дістали осколкові поранення. Постраждалих госпіталізували у стані середньої тяжкості.

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Теги: пожежа поранення стрес

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