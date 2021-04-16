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    У «Борисполі» побудують футуристичну автостанцію: з’явилися фото проєкту

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    Автостанція повторюватиме стилістику&nbsp;терміналу D&nbsp; - У «Борисполі» побудують футуристичну автостанцію: з’явилися фото проєкту
    Автостанція повторюватиме стилістику терміналу D 
    Фото: Бюро «Раден»

    Будівництво станції може розпочатися в 2021 році

    Для міжнародного аеропорту «Бориспіль» розробили футуристичний проєкт автостанції, будівництво якої можуть почати вже в 2021 році. Про це повідомляє avianews.com.

    Автостанція розташується поруч з існуючою залізничною платформою «Київ Бориспіль Експрес» біля терміналу D і повторює стилістику терміналу. Розробником проєкту стало бюро «Раден».

    «Архітектор зобов'язаний враховувати навколишнє середовище. І працювати або на контрасті, або враховувати ту стилістику, що є, щоб усе виглядало гармонійно», – сказав avianews.com провідний архітектор бюро Сергій Казарянц.

    За його словами, при створенні проєкту він хотів показати, що це саме автостанція аеропорту.

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    У «Борисполі» побудують футуристичну автостанцію: з’явилися фото проєкту
    У «Борисполі» побудують футуристичну автостанцію: з’явилися фото проєкту
    У «Борисполі» побудують футуристичну автостанцію: з’явилися фото проєкту
    У «Борисполі» побудують футуристичну автостанцію: з’явилися фото проєкту
    У «Борисполі» побудують футуристичну автостанцію: з’явилися фото проєкту
    У «Борисполі» побудують футуристичну автостанцію: з’явилися фото проєкту

    Даний проєкт бюро виконало в 2020 році на замовлення аеропорту «Бориспіль». Він уже пройшов усі стадії узгодження та державну експертизу, зазначив Казарянц.

    Цього року автостанцію внесли в план будівництва аеропорту «Бориспіль». Проєкт також подано на конкурс Української урбаністики.

    Теги: Аеропорт Бориспіль будівництво архітектура
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