Розгром столичної електрички: суд виніс перший вирок



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Вандали розмалювали міський електропоїзд

У кримінальному провадженні встановлено участь та оголошено про підозру 5 особам

Вироком Подільського районного суду Києва 27-річного чоловіка, який брав участь у розгромі столичної електрички в липні минулого року, засуджено до 2 років позбавлення волі з випробуванням строком на 2 роки за ч. 2 ст. 296 КК України. Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва.

«Вказаним вироком суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та підозрюваним. Згідно з угодою чоловік, діями якого не було спричинено тілесних ушкоджень пасажирам електрички, беззастережно визнав свою вину у хуліганських діях, щиро розкаявся та активно сприяв викриттю співучасників. Завдяки цьому було встановлено ще 2 учасників вказаних подій та 10 січня 2019 року їм було повідомлено про підозру», - йдеться в повідомленні.

Крім того, підозрюваний погодився відшкодувати збитки, завдані його діями.

Нагадаємо, 30 липня 2018 року вандали силоміць зупинили електричку між станціями Сирець та Вишгородська, розмалювали вагони, закидали камінням людей та застосовувати проти них сльозогінний газ.

На даний час у кримінальному провадженні встановлено участь та оголошено про підозру 5 особам.

Слідство триває. Інші учасники злочину встановлюються. Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Київська місцева прокуратура №7.