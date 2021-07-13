Під Києвом «Газель» на швидкості влетіла в маршрутку з пасажирами (фото)
Внаслідок ДТП травми отримали двоє людей
У понеділок, 12 липня, близько 18 години у селі Нові Петрівціу Вишгородському районі сталась дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.
В автопригоду потрапили автомобіль «Газель» та маршрутний автобус «Богдан».
За попередніми даними, 19-річний водій «Газелі» не дотримався безпечної швидкості, дистанції та спричинив зіткнення з маршруткою.
Керманича «Газелі» та пасажира маршрутки було шпиталізовано.
Через ДТП рух транспорту в напрямку Києва було ускладнено.
На місці працювали патрульні, які регулювали рух, та слідчо-оперативна група, яка встановлювала всі обставини події.
Нагадаємо, 8 липня у Святошинському районі Києва автомобіль Tesla врізався в маршрутний автобус.