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    Під Києвом «Газель» на швидкості влетіла в маршрутку з пасажирами (фото)

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    Від удару&nbsp;автомобіль &laquo;Газель&raquo; отримав серйозні пошкодження - Під Києвом «Газель» на швидкості влетіла в маршрутку з пасажирами (фото)
    Від удару автомобіль «Газель» отримав серйозні пошкодження
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    Внаслідок ДТП травми отримали двоє людей

    У понеділок, 12 липня, близько 18 години у селі Нові Петрівціу Вишгородському районі сталась дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    В автопригоду потрапили автомобіль «Газель» та маршрутний автобус «Богдан».

    За попередніми даними, 19-річний водій «Газелі» не дотримався безпечної швидкості, дистанції та спричинив зіткнення з маршруткою.

    Керманича «Газелі» та пасажира маршрутки було шпиталізовано.

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    Під Києвом «Газель» на швидкості влетіла в маршрутку з пасажирами (фото)
    Під Києвом «Газель» на швидкості влетіла в маршрутку з пасажирами (фото)

    Через ДТП рух транспорту в напрямку Києва було ускладнено.

    На місці працювали патрульні, які регулювали рух, та слідчо-оперативна група, яка встановлювала всі обставини події.

    Нагадаємо, 8 липня у Святошинському районі Києва автомобіль Tesla врізався в маршрутний автобус.

    Теги: Національна поліція України ДТП водій Київщина автомобіль
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    Під Києвом «Газель» на швидкості влетіла в маршрутку з пасажирами (фото)