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    Рух Хрещатиком перекритий: що відбувається на місці смертельної аварії (фото)

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    На місці працює поліція та медики - Рух Хрещатиком перекритий: що відбувається на місці смертельної аварії (фото)
    На місці працює поліція та медики
    Фото: Главком

    Поліція встановлює обставини ДТП

    Станом на 17 годину рух вулицею Хрещатик перекритий через масштабну дорожньо-транспортну пригоду, що спричинив водій автомобіля Land Rover.

    Як повідомляє кореспондент «Главкома», на місці аварії знаходяться декілька автомобілів швидкої допомоги. Також працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

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    Рух Хрещатиком перекритий: що відбувається на місці смертельної аварії (фото)
    Рух Хрещатиком перекритий: що відбувається на місці смертельної аварії (фото)
    Рух Хрещатиком перекритий: що відбувається на місці смертельної аварії (фото)
    Рух Хрещатиком перекритий: що відбувається на місці смертельної аварії (фото)
    Рух Хрещатиком перекритий: що відбувається на місці смертельної аварії (фото)
    Рух Хрещатиком перекритий: що відбувається на місці смертельної аварії (фото)
    Рух Хрещатиком перекритий: що відбувається на місці смертельної аварії (фото)
    Рух Хрещатиком перекритий: що відбувається на місці смертельної аварії (фото)
    Рух Хрещатиком перекритий: що відбувається на місці смертельної аварії (фото)
    Рух Хрещатиком перекритий: що відбувається на місці смертельної аварії (фото)
    Фото: Главком

    Попередньо, водій авто Land Rover наїхав на обмежувальні конуси на перехресті Алеї Героїв Небесної сотні та вулиці Хрещатик, після чого некеровано виїхав на Майдан Незалежності й в'їхав у натовп людей, а потім виїхав на проїжджу частину, де протаранив щонайменше 4 авто, і зупинився.

    Водій збив на смерть двох людей, ще троє отримали травми

    Встановлюються усі обставини ДТП.

    Раніше у соцмережі повідомили про ДТП на Майдані Незалежності. Свідки стверджують, що винуватець аварії перебуває у стані сильного алкогольного сп'яніння.

    Згодом поліція повідомила про двох загиблих внаслідок ДТП

    Патрульна поліція оприлюднила відео моменту жахливого ДТП.

    Національна поліція України ДТП Київ смерть водій автомобіль Хрещатик
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