Рух Хрещатиком перекритий: що відбувається на місці смертельної аварії (фото)

На місці працює поліція та медики

Поліція встановлює обставини ДТП

Станом на 17 годину рух вулицею Хрещатик перекритий через масштабну дорожньо-транспортну пригоду, що спричинив водій автомобіля Land Rover.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», на місці аварії знаходяться декілька автомобілів швидкої допомоги. Також працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

Попередньо, водій авто Land Rover наїхав на обмежувальні конуси на перехресті Алеї Героїв Небесної сотні та вулиці Хрещатик, після чого некеровано виїхав на Майдан Незалежності й в'їхав у натовп людей, а потім виїхав на проїжджу частину, де протаранив щонайменше 4 авто, і зупинився.

Водій збив на смерть двох людей, ще троє отримали травми

Встановлюються усі обставини ДТП.

Раніше у соцмережі повідомили про ДТП на Майдані Незалежності. Свідки стверджують, що винуватець аварії перебуває у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Згодом поліція повідомила про двох загиблих внаслідок ДТП.

Патрульна поліція оприлюднила відео моменту жахливого ДТП.