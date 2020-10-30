Рух Хрещатиком перекритий: що відбувається на місці смертельної аварії (фото)
Поліція встановлює обставини ДТП
Станом на 17 годину рух вулицею Хрещатик перекритий через масштабну дорожньо-транспортну пригоду, що спричинив водій автомобіля Land Rover.
Як повідомляє кореспондент «Главкома», на місці аварії знаходяться декілька автомобілів швидкої допомоги. Також працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.
Попередньо, водій авто Land Rover наїхав на обмежувальні конуси на перехресті Алеї Героїв Небесної сотні та вулиці Хрещатик, після чого некеровано виїхав на Майдан Незалежності й в'їхав у натовп людей, а потім виїхав на проїжджу частину, де протаранив щонайменше 4 авто, і зупинився.
Водій збив на смерть двох людей, ще троє отримали травми
Встановлюються усі обставини ДТП.
Раніше у соцмережі повідомили про ДТП на Майдані Незалежності. Свідки стверджують, що винуватець аварії перебуває у стані сильного алкогольного сп'яніння.
Згодом поліція повідомила про двох загиблих внаслідок ДТП.
Патрульна поліція оприлюднила відео моменту жахливого ДТП.