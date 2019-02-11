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    Рух на мосту Патона буде обмежено майже два тижні

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    <span>Міст Патона буде реконструйовано</span> - Рух на мосту Патона буде обмежено майже два тижні
    Міст Патона буде реконструйовано

    «Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт

    З 12 до 24 лютого буде обмежено рух транспорту на мосту Патона в Києві. Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор».

    Це пов’язано із виконанням ремонтних робіт на мосту.

    «З 12 до 24 лютого 2019 року у зв’язку з виконанням першочергових ремонтних робіт на мосту ім. Є.О. Патона буде частково обмежено рух транспорту з Русанівської набережної на Дніпровську набережну», - йдеться в повідомленні.

    «Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

    Нагадаємо, в липні 2018 року на нараді представників НАН України та КМДА було запропоновано провести комплексне обстеження моста Патона, а потім реконструкцію, яка за 65 років експлуатації проводилася один раз. А в кінці серпня мер Віталій Кличко з міського бюджету виділив 4 млн грн на обстеження аварійного моста.

    За результатами обстеження буде розроблено проект реконструкції моста Патона. Орієнтовна вартість реконструкції становить 5 млрд грн.

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