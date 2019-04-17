Рух Південним мостом перекриють на два дні



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Водіям радять утриматися від поїздок цим шляхом

З вечора п’ятниці, 19 квітня, до ранку понеділка, 22 квітня, буде обмежено рух транспорту Південним мостом у напрямку з проспекту Бажана на Столичне шосе. Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор».

«Із 23:00 19 квітня до 04:00 22 квітня у зв’язку із ремонтними роботами на Південному мостовому переході буде частково обмежено рух транспорту в напрямку із просп. Миколи Бажана на Столичне шосе», - йдеться в повідомленні.

«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить із розумінням поставитися до труднощів трафіку, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

Як повідомлялося, з вечора вівторка, 16 квітня, через аварійний ремонт на Південному мосту рух у обидва напрямки сильно ускладнений.

За попередніми даними, аварійна ситуація сталася сьогодні на деформаційному шві опори нижньої сторони Південного мосту. Зараз на об’єкті організований аварійний ремонт, однак роботи ускладнені через погодні умови, тож затор зберігається.

Водіям радять утриматися від поїздок цим шляхом до завершення робіт.