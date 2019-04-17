До уваги водіїв! Проїзд по Південному мосту сильно ускладнений



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Водіям радять утриматися від поїздок цим шляхом до завершення робіт

Через аварійний ремонт на Південному мосту рух у обидва напрямки сильно ускладнений. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

За попередніми даними, аварійна ситуація сталася сьогодні на деформаційному шві опори нижньої сторони Південного мосту. Зараз на об’єкті організований аварійний ремонт, однак роботи ускладнені через погодні умови, тож затор зберігається.

Водіям радять утриматися від поїздок цим шляхом до завершення робіт.

«Закликаємо водіїв із розумінням поставитися до ситуації та обирати інші мости для проїзду», - просять у КМДА.

Нагадаємо, у вівторок, 9 квітня, було частково обмежено рух транспорту на естакаді Південного мостового переходу.

Як повідомлялося, розпочався демонтаж прогонової будови Шулявського шляхопроводу у Києві.

У зв'язку з цим з 13 до 20 квітня частково обмежено рух транспорту через проспект Перемоги.

13-15 обмежено рух в напрямку центру, 16-19 квітня – планується часткове обмеження руху в напрямку області, а вночі на 16, 17, 18, 19 та 20 квітня – обмеження руху з 23:00 до 06:00 наступного дня.

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

Кияни вже встигли охрестити шляхопровід «мостом ганьби».

20 березня мер Києва Віталій Кличко перевірив, як тривають роботи з реконструкції Шулявського шляхопроводу.

Дивіться фоторепортаж «Главкома» з місця реконструкції мосту.

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