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    Рух шляхопроводом на Троєщині обмежено на п’ять днів

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    Рух шляхопроводом на Троєщині обмежено на п’ять днів

    Київавтодор проводить ремонт на шляхопроводі

    З 8 по 12 квітня буде частково обмежено рух транспорту по шляхопроводу через лінію швидкісного трамваю на вул. Драйзера. Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор».

    «З 08.04.2019 до 12.04.2019 у зв’язку з проведенням робіт з ремонту деформаційного шва буде частково обмежено рух транспорту по шляхопроводу через лінію швидкісного трамваю на вул. Драйзера», - йдеться в повідомленні.

    «Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

    Нагадаємо, у Києві тривають роботи з капітального ремонту деформаційних швів на трьох штучних спорудах

    Як зазначили у корпорації, деформаційні шви на мостах та шляхопроводах – важливі конструктивні елементи мостового полотна, що забезпечують вільне переміщення кінців прогонових будов.

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