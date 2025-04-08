Затримано палія, який знищив Mercedes-Benz в підземному паркінгу на Печерську

За скоєний підпал зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі

Зловмисник приїхав із каністрою бензину до підземного паркінгу житлового комплексу о пʼятій ранку

У підземному паркінгу одного з елітних житлових комплексів у Печерському районі Києва згорів автомобіль Mercedes-Benz. Оперативні працівники протягом декількох годин знайшли та затримали палія. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Зловмисник о пʼятій ранку приїхав із заздалегідь підготовленою каністрою бензину до підземного паркінгу житлового комплексу. облив автомобіль бензином та підпалив, після чого втік фото: Національна поліція України

Як з’ясували правоохоронці, займання автівки, що належить 40-річній місцевій мешканці, сталося внаслідок умисного підпалу. Було встановлено, що до вчинення даного злочину причетний 29-річний місцевий мешканець, якого правоохоронці того ж дня затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Поліцейські встановили, що зловмисник о пʼятій ранку приїхав із заздалегідь підготовленою каністрою бензину до підземного паркінгу житлового комплексу, де мешкає потерпіла, облив автомобіль бензином та підпалив, після чого втік. Мотиви скоєння злочину наразі встановлюються», – йдеться у повідомленні.

Мотиви скоєння злочину встановлюються правоохоронцями фото: Національна поліція України

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України – умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

За скоєний підпал зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі фото: Національна поліція України

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва правоохоронці затримали 54-річного місцевого мешканця, який підпалив автомобіль свого колишнього керівника. Як з’ясувалося затриманого нещодавно звільнили з роботи і він у такий спосіб вирішив помститися своєму колишньому керівнику.

Раніше поліція Києва повідомила про підозру 27-річній киянці, яка напідпитку за вечір підпалила дві автівки. За інформацією правоохоронців, жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, пошкодила автомобіль Ford, запальничкою підпаливши сміття, яке знайшла неподалік та поклала під авто.