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Затримано палія, який знищив Mercedes-Benz в підземному паркінгу на Печерську

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Затримано палія, який знищив Mercedes-Benz в підземному паркінгу на Печерську
За скоєний підпал зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі
фото: Національна поліція України

Зловмисник приїхав із каністрою бензину до підземного паркінгу житлового комплексу о пʼятій ранку 

У підземному паркінгу одного з елітних житлових комплексів у Печерському районі Києва згорів автомобіль Mercedes-Benz. Оперативні працівники протягом декількох годин знайшли та затримали палія. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва

Зловмисник о пʼятій ранку приїхав із заздалегідь підготовленою каністрою бензину до підземного паркінгу житлового комплексу. облив автомобіль бензином та підпалив, після чого втік
Зловмисник о пʼятій ранку приїхав із заздалегідь підготовленою каністрою бензину до підземного паркінгу житлового комплексу. облив автомобіль бензином та підпалив, після чого втік
фото: Національна поліція України

Як з’ясували правоохоронці, займання автівки, що належить 40-річній місцевій мешканці, сталося внаслідок умисного підпалу. Було встановлено, що до вчинення даного злочину причетний 29-річний місцевий мешканець, якого правоохоронці того ж дня затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Поліцейські встановили, що зловмисник о пʼятій ранку приїхав із заздалегідь підготовленою каністрою бензину до підземного паркінгу житлового комплексу, де мешкає потерпіла, облив автомобіль бензином та підпалив, після чого втік. Мотиви скоєння злочину наразі встановлюються», – йдеться у повідомленні.

Мотиви скоєння злочину встановлюються правоохоронцями
Мотиви скоєння злочину встановлюються правоохоронцями
фото: Національна поліція України

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України – умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі. 

За скоєний підпал зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі
За скоєний підпал зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі
фото: Національна поліція України

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва правоохоронці затримали 54-річного місцевого мешканця, який підпалив автомобіль свого колишнього керівника. Як з’ясувалося затриманого нещодавно звільнили з роботи і він у такий спосіб вирішив помститися своєму колишньому керівнику.

Раніше поліція Києва повідомила про підозру 27-річній киянці, яка напідпитку за вечір підпалила дві автівки. За інформацією правоохоронців, жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, пошкодила автомобіль Ford, запальничкою підпаливши сміття, яке знайшла неподалік та поклала під авто. 

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Теги: Київ автомобіль Mercedes

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