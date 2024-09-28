Боррель відповів на закиди про те, що ЄС «недостатньо» допомагає Україні

Боррель заявив, що ЄС і надалі підтримуватиме Україну

Високий представник ЄС Жозеп Боррель відповів на тези, які пролунали під час передвиборчої кампанії в США, про недостатню участь Європи в допомозі Україні. Він підкреслив, що Європейський Союз є ключовим партнером у підтримці України. Про це повідомив кореспондент Укрінформу.

Виступаючи перед Генеральною Асамблеєю ООН, Боррель також заявив, що підтримка України є стратегічним пріоритетом для Європейського Союзу, і Європа готова продовжувати допомогу на різних рівнях, не зважаючи на зміни в політичному кліматі США.

Щодо заяв, які лунають у США, що ЄС не робить достатньо для підтримки України, Боррель наголосив, що Європа вже продемонструвала свою солідарність на багатьох рівнях і залишається вірним союзником у боротьбі з агресією Росії. Він нагадав, що більшість європейських країн активно надають Україні військову техніку, гуманітарну допомогу та займаються навчанням українських військових.

Ці тези звучали на фоні критики з боку деяких американських політиків, які під час передвиборчих дебатів піднімали питання про те, що США начебто несуть основний тягар у підтримці України, тоді як європейські союзники роблять недостатньо. Боррель відкинув ці заяви, підкресливши, що участь ЄС є не лише фінансовою, а й політичною та моральною​.

«Я вважаю, що ми маємо підтримати Україну більше і швидше. Ми маємо встановити військовий баланс. Тому що Путін не піде за стіл переговорів, якщо не буде переконаний, що він програє», – підсумував Боррель.

Нагадаємо, раніше Боррель заявив, що Європейський Союз продовжить підтримувати Україну, яка чинить спротив російській агресії, і ця позиція не залежатиме від того, що робитиме нова адміністрація США.

До слова, після чергової масованої атаки росіян на Україну Боррель стверджував, що зняття обмежень на використання західної зброї проти російських військових, які беруть участь в агресії проти України, посилить українську самооборону, збереже життя та зменшить руйнування в Україні.

Також він заявив, що якщо партнери України знімуть обмеження з використання їхньої зброї для ударів по РФ, то це лише сприятиме мирним зусиллям Києва.