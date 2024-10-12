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Бізнес звернувся до НБУ через валютні обмеження

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Бізнес звернувся до НБУ через валютні обмеження
Очільник Нацбанку Андрій Пишний вислухав актуальні потреби українського бізнесу
фото: EBA

НБУ має продовжити валютну лібералізацію для бізнесу – EBA

Представники бізнесу просять Національний банк України пом’якшити валютні обмеження та дозволити виплачувати борги по імпорту товарів, а також розширити чинний ліміт на погашення відсотків по кредитам. Про це йдеться в повідомленні Європейської бізнес Асоціації (EBA). 

Зазначається, що 8 жовтня представники EBA зустрілись з керівництвом Національного банку України для обговорення питань валютного регулювання.

Відповідно до повідомлення, бізнес подякував представникам НБУ за відкритий діалог і прийняті у 2024 році пом’якшення валютних обмежень.

Також бізнес презентував актуальні потреби в напрямі валютної лібералізації за результатами спеціального опитування Асоціації.

«Зокрема, є потреба у розширенні чинного ліміту у розмірі 1 мільйон євро на квартал для погашення процентних платежів за зовнішніми кредитами, зважаючи на обсяги фінансових зобов’язань бізнесу. Крім того, варто переглянути вимогу здійснювати виплати процентів у найбільш віддалену дату за договором. Важливо також дозволити оплату заборгованостей по імпорту товарів, що накопичилися до 23 лютого 2022 року. Повний пакет пропозицій Асоціація відправила на розгляд регулятору 4 жовтня», – йдеться в повідомленні.

Водночас очільник Нацбанку Андрій Пишний зазначив, що динаміка валютної лібералізації прямо підпорядковується формуванню необхідних передумов та впливу здійснених і майбутніх кроків на стан валютного ринку.

«Бізнес вдячний Нацбанку за регулярний діалог і реагування на потреби у валютній лібералізації та сподівається, що пріоритетні потреби у подальшому послабленні валютних обмежень будуть взяті до уваги», – підсумували в EBA.

Раніше повідомлялося, що меморандум з МВФ передбачає подальшу валютну лібералізацію в Україні.

Теги: Національний банк бізнес Меморандум Андрій Пишний обмеження

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