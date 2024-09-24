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ДТП на Харківському шосе: машини стали у великому заторі (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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ДТП на Харківському шосе: машини стали у великому заторі (відео)
На Харківському шосе сталася аварія з мотоциклістом
фото: пресслужба поліції Києва

Рух транспорту ускладнений у напрямку вулиці Привокзальної

Сьогодні зранку, 24 вересня у зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою на Харківському шосе утворився великий затор – автівки майже не рухаються. Про це повідомляє столична патрульна поліція.

Як зазначається, рух транспорту ускладнений у напрямку вулиці Привокзальної.

За словами свідків, там сталася аварія з мотоциклістом. На місці події працюють поліцейські та медики. Водіїв просять враховувати цю інформацію під час планування своїх поїздок.

Нагадаємо, 17 вересня мікроавтобус, який потрапив у ДТП на Столичному шосе і перекинувся, здійснював приміські пасажирські перевезення. На жаль, серед пасажирів були постраждалі. А водійка легковика, як, ймовірно спричинила зіткнення, загинула. Попередньо правоохоронці встановили, що 44-річна кермувальниця Ford, виїхала з другорядної дороги та повернула ліворуч, не надавши перевагу у русі маршрутному мікроавтобусу Mersedes сполученням «Демівщина-Київ».

Також у центрі столиці перекинулася поліцейська автівка.На міце події прибули правоохоронці та швидка допомога. Що стало причиною аварії невідомо. 

Теги: ДТП аварія поліція Київ

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