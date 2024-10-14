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Із 15 жовтня буде повністю обмежений рух пішохідним мостом на вулиці Саперно-Слобідській

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Із 15 жовтня буде повністю обмежений рух пішохідним мостом на вулиці Саперно-Слобідській
фото: з відкритих джерел

Орієнтовний термін відновлення руху – 2025 рік

Із 15 жовтня у столиці буде повністю обмежений рух пішохідним мостом на вулиці Саперно-Слобідській. Орієнтовний термін відновлення руху – 2025 рік. Про це повідомляє КК «Київавтодор».

Обмеження пов’язані з виконанням протиаварійних заходів на пішохідному мосту.

Із 15 жовтня буде повністю обмежений рух пішохідним мостом на вулиці Саперно-Слобідській фото 1

Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 14 жовтня із 8:00 і до 7:00 15 жовтня частково діятимуть обмеження руху транспорту Північним мостом. Обмеження діятимуть у другій та третій смугах руху в напрямку з правого на лівий берег р. Дніпро. На цій ділянці працівники КП «Київавтошляхміст» планують виконати ремонт асфальтобетонного покриття.

Теги: Київавтодор обмеження дорожній рух

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