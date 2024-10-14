Із 15 жовтня буде повністю обмежений рух пішохідним мостом на вулиці Саперно-Слобідській

Орієнтовний термін відновлення руху – 2025 рік

Із 15 жовтня у столиці буде повністю обмежений рух пішохідним мостом на вулиці Саперно-Слобідській. Орієнтовний термін відновлення руху – 2025 рік. Про це повідомляє КК «Київавтодор».

Обмеження пов’язані з виконанням протиаварійних заходів на пішохідному мосту.

Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 14 жовтня із 8:00 і до 7:00 15 жовтня частково діятимуть обмеження руху транспорту Північним мостом. Обмеження діятимуть у другій та третій смугах руху в напрямку з правого на лівий берег р. Дніпро. На цій ділянці працівники КП «Київавтошляхміст» планують виконати ремонт асфальтобетонного покриття.