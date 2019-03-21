Рятувальники Київщини побували в гостях у «сонячних дітей»



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Вогнеборці показали вихованцям будинку-інтернату спеціальне оснащення Фото: ДСНС

Вогнеборці здійснили візит до Білоцерківського дитячого будинку-інтернату

21 березня - Всесвітній день людини з синдромом Дауна. У народі таких людей називають «сонячними», бо вони зазвичай дуже доброзичливі, відкриті і наївні.

Народження таких дітей не залежить від способу життя батьків, стану їх здоров’я, шкідливих звичок, харчування, статку, освіти, релігійних переконань чи національності. Ніхто не може пояснити, чим обумовлена генетична аномалія у 21-й парі хромосом, у якій присутня третя хромосома.

Саме до цієї дати рятувальники Київської області запланували свій візит до Білоцерківського дитячого будинку-інтернату, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС Київщини.

Так, 19 березня прибувши до «сонячних дітей» вогнеборці показали вихованцям інноваційне спеціальне оснащення і самі незвичайні предмети техніки, дали поміряти всім бажаючим бойовий одяг. Найактивніші гасили умовну пожежу і залазили у пожежне авто.

Крім того, що була проведена пізнавально-навчальна робота, присутні отримали вдосталь позитивних емоцій від цієї зустрічі.

«Сонячні діти» трохи інші, але якщо їм допомогти, то багато хто з них зможе успішно розвиватися і реалізовувати себе в житті.