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    Рятувальники Київщини побували в гостях у «сонячних дітей»

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    Вогнеборці показали вихованцям будинку-інтернату спеціальне оснащення - Рятувальники Київщини побували в гостях у «сонячних дітей»
    Вогнеборці показали вихованцям будинку-інтернату спеціальне оснащення
    Фото: ДСНС

    Вогнеборці здійснили візит до Білоцерківського дитячого будинку-інтернату

    21 березня - Всесвітній день людини з синдромом Дауна. У народі таких людей називають «сонячними», бо вони зазвичай дуже доброзичливі, відкриті і наївні.

    Народження таких дітей не залежить від способу життя батьків, стану їх здоров’я, шкідливих звичок, харчування, статку, освіти, релігійних переконань чи національності. Ніхто не може пояснити, чим обумовлена генетична аномалія у 21-й парі хромосом, у якій присутня третя хромосома.

    Саме до цієї дати рятувальники Київської області запланували свій візит до Білоцерківського дитячого будинку-інтернату, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС Київщини.

    Так, 19 березня прибувши до «сонячних дітей» вогнеборці показали вихованцям інноваційне спеціальне оснащення і самі незвичайні предмети техніки, дали поміряти всім бажаючим бойовий одяг. Найактивніші гасили умовну пожежу і залазили у пожежне авто.

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    Рятувальники Київщини побували в гостях у «сонячних дітей»
    Рятувальники Київщини побували в гостях у «сонячних дітей»
    Рятувальники Київщини побували в гостях у «сонячних дітей»
    Рятувальники Київщини побували в гостях у «сонячних дітей»

    Крім того, що була проведена пізнавально-навчальна робота, присутні отримали вдосталь позитивних емоцій від цієї зустрічі.

    «Сонячні діти» трохи інші, але якщо їм допомогти, то багато хто з них зможе успішно розвиватися і реалізовувати себе в житті.

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