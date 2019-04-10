Рятувальники попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в районі Чорнобиля



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пожежа у Чорнобильській зоні 2 квітня 2019 року

На Київщині утримується висока пожежна небезпека

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про пожежну небезпеку по Києву у Київській області. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

«0 квітня по Київській області очікується висока (4 класу) пожежна небезпека, 10 квітня в районі Чорнобиля - надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

10 квітня по Києву очікується висока (4 класу) пожежна небезпека.

Нагадаємо, масштабну пожежу в Чорнобильській зоні, яка виникла 2 квітня близько 14-ї години, ліквідували 3 квітня о 7-й годині.

У смт Поліське у зоні відчуження ЧАЕС сталося масштабне загоряння трав’яного настилу. Пожежа охопила майже 20 га землі, в результаті чого вогнем знищено 20 відселених напівзруйнованих будівель, чагарники та інша рослинність.

Під час проведення невідкладних поліцейських заходів щодо встановлення причин пожежі та її винуватців правоохоронці виявили двох осіб, які можуть бути причетними до загоряння трав’яного настилу. Ними виявилися жителі Полісся, 17 та 18-річного віку, «чорні археологи».