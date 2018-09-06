Рятувальники приборкали пожежу біля гіпермаркету у Києві



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Горіла складська будівля на Окружній дорозі

Працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій вдалось локалізувати пожежу, яка сталась у четвер на виїзді зі столиці на Окружній дорозі в районі будівельного гіпермаркету «Епіцентр». Про це УНН повідомила керівник прес-служби управління ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.

«Це складська будівля, фактично сарай. Наші працівники виїжджали туди, пожежу локалізували. Ніяких цінностей, нічого всередині немає», - сказала вона.

За словами речниці, постраждалих внаслідок пожежі немає.

Нагадаємо, раніше у соцмережі повідомили, що з боку Окружної видно клуби чорного диму.

За словами місцевих жителів, загоряння виникло за супермаркетом.