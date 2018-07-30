Рятувальники знищили рій шершнів на балконі столичної квартири



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Рятувальники знищили комах за допомогою інсектициду

У неділю, 29 липня, о 08:41 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про те, що на балконі однієї із квартир на четвертому поверсі 5-поверхового житлового будинку на вул. Чигоріна, 61, оселився рій шершнів. Про це повідомляє прес-служба столичних рятувальників.

За вищевказаною адресою виїхало чергове відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Рятувальники знищили комах за допомогою інсектициду «Атрікс».

Нагадаємо, нещодавно рятувальники знищили рій шершнів на території одного зі столичних інститутів.