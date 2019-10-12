Радник КМДА назвав три способи зупинити незаконне будівництво на Майдані



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами радника столичної влади, варто використовувати всі три одночасно

За словами радника столичної влади, варто використовувати всі три одночасно

Зупинити прибудову додаткового поверху на одній із будівель комплексу Майдану Незалежності в Києві можна кількома способами.

Про це заявив радник Київської міської державної адміністрації Максим Бахматов.

Він у соцмережах подякував киянами за активну реакцію на «спотворення центральної площі країни» та пояснив, як можна протидіяти цьому. «Це незаконна надбудова над капітальною спорудою», – наголосив він і додав, що є три законні шляхи протидії.

Перший – це добиватися рішення суду, але це займе багато часу. Другий – через Державну архітектурно-будівельну інспекцію, підпорядковану Кабміну. Третій спосіб Бахматов назвав найшвидшим, і він полягає в тому, щоби «знайти господарів цього і передати, що місто в особі киян дуже стурбоване».

Нагадаємо, в мережі опублікували шокуючі фото надбудови у самому центрі Києва.