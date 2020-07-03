СБУ прийшла з обшуками до керівників мерії Українки (фото)



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Обшуки у помешканнях чиновників

Чиновники Української міськради підозрюються у розтраті чужого майна

Сьогодні, 3 липня, вранці пройшли обшуки у чиновників Української міської ради.

Як стало відомо «Главкому», обшуки відбулися у в.о. мер Українки, секретаря ради Тетяни Кучер, першого заступника мера Віталія Буня, радника мера Левана Дарсанії, а також у бухгалтера.

Справа стосується незаконного відчуження земельної ділянки в м. Українка, Обухівського району Київської області на користь ОК «ЖБК «Дніпровський-27».

12 березня 2020 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України щодо вчинення посадовими особами Української міської ради Обухівського району Київської області незаконного привласнення інвестиційно-привабливих земельних ділянок комунальної власності.

В ході здійснення досудового розслідування проведено комплекс відповідних заходів, за результатом яких викрито механізм, організаторів та виконавців незаконного відчуження земельної ділянки в м. Українка, Обухівського району Київської області на користь ОК «ЖБК «Дніпровський-27», що здійснювалось організованим злочинним угрупованням економічної спрямованості з числа посадовців та представників органів місцевого самоврядування.

10 квітня 2020 року прокуратурою Київської області було повідомлено про підозру в. о. голови Української міської ради Тетяні Кучер у вчиненні розтрати чужого майна, вчиненою службовою особою шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо-великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Голосіївським районним судом Києві було обрано запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Також 10 квітня прокуратурою Київської області було повідомлено про підозру раднику в. о. голови Української міської ради в організації розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо-великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.27 та ч. 5 ст. 191 КК України. Його було оголошено в розшук.