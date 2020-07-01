Посадовця колонії на Київщині затримано на хабарі (фото)



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Начальник одного з відділень колонії вимагав від громадянина 8 тис. грн за непогіршення умов відбування покарання засудженого

Правоохоронцями затримано начальника відділення соціально-психологічної служби відділу соціально-виховної та психологічної роботи державної установи «Білоцерківська виправна колонія» № 35 за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

За даними слідства, начальник відділення державної установи, використовуючи своє службове становище, вимагав від громадянина 8 тис. грн неправомірної вигоди за непогіршення умов відбування покарання одного із засуджених та передачу утримуваним у виправній колонії трьох мобільних телефонів.

Викрито та затримано посадовця прокурорами спільно зі співробітниками територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, та Головного управління СБУ у Києві та Київській області в порядку ст. 208 КПК України.

На даний час проводяться невідкладні слідчі дії, затриманому готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.