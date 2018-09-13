СБУ викрила одного з мерів Київщини на привласненні бюджетних коштів



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Привласнення бюджетних коштів

Голова селищної ради та його перший заступник незаконно привласнити понад 700 тисяч гривень державних грошей

Співробітники Служби безпеки України викрили голову однієї з селищних рад Київської області та його першого заступника на привласненні бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт доріг. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Правоохоронці встановили, що посадовці уклали договори і оплатили комерційним структурам роботи з капітального та поточного ремонту автомобільних доріг і тротуарів. Проте вартість та обсяги виконаних робіт були штучно завищені, що дозволило зловмисникам незаконно привласнити понад сімсот тисяч гривень державних грошей», - йдеться у повідомленні.

Під час санкціонованих слідчих дій у приміщеннях селищної ради, офісах комерційних структур та за місцями проживання фігурантів справи співробітники СБУ виявили документальні матеріали, які підтверджують протиправну діяльність зловмисників.

Наразі голові селищної ради, його першому заступнику та двом представникам підрядних підприємств оголошено про підозру в скоєнні злочину.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Операція з викриття зловмисників проводилось спільно з прокуратурою та поліцією.

Раніше повідомлялося, що голові Гостомельської селищної ради оголошено підозру у розтраті бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт доріг. Розмір матеріальної шкоди, завданої місцевому бюджету селища Гостомель, документально підтверджено на суму понад 700 тис. гривень. Голосіївський районний суд столиці обрав йому запобіжний захід у вигляді застави у сумі 552 тисячі гривень, а також зобов’язав здати документи для виїзду за кордон, не відлучатися з місця проживання, з’являтися за першою вимогою до слідчого або прокурора.