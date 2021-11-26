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    СБУ знайшла схованку з гвинтівками на кордоні з Білоруссю

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    Арсенал зброї правоохоронці виявили&nbsp;на Чернігівщині - СБУ знайшла схованку з гвинтівками на кордоні з Білоруссю
    Арсенал зброї правоохоронці виявили на Чернігівщині
    фото: СБУ

    Окрім зброї, силовики знайшли понад 400 відмичок для проникнення до житлових приміщень

    Служба безпеки України звітує, що виявила прихований арсенал вогнепальної зброї поблизу кордону з Росією та Білоруссю.

    «Засоби ураження виявлено на території двох приватних мисливських баз, які розташовані поблизу кордону з Російською Федерацією та Республікою Білорусь», – ідеться в повідомленні СБУ.

    Під час обшуків за місцями розташування об’єктів та адресами проживання представників їх адміністрації правоохоронці вилучили:

    • ручний кулемет Калашникова калібру 7,62 мм,
    • чотири гвинтівки іноземного виробництва з оптичним прицілом, пристроєм для безшумної стрільби і тепловізором,
    • пістолет Макарова,
    • револьвер,
    • майже 400 набоїв різного калібру,
    • димову шашку.

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    СБУ знайшла схованку з гвинтівками на кордоні з Білоруссю
    СБУ знайшла схованку з гвинтівками на кордоні з Білоруссю
    СБУ знайшла схованку з гвинтівками на кордоні з Білоруссю

    «Крім того, виявлено понад 400 одиниць спеціальних відмичок для прихованого проникнення до житлових приміщень. Виявлені засоби ураження та інші предмети направлено на експертизу», – додали в СБ.

    У межах кримінального провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

    Правоохоронці встановлюють всі обставини протиправної діяльності для притягнення до відповідальності винних осіб.

    Теги: Білорусь СБУ зброя Чернігівщина схованка зброї кордон
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    СБУ знайшла схованку з гвинтівками на кордоні з Білоруссю