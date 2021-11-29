У столичному ресторані п’яні молодики влаштували бійку та погрожували зброєю

Поліція затримала дебоширів на Печерську

До столичної поліції надійшло повідомлення від співробітника розважального закладу у Голосіївському районі про те, що відвідувачі конфліктують з працівниками та гостями, а також погрожують зброєю. На місце події негайно виїхали патрульні та слідчо-оперативна група. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Поліцейські опитали свідків, переглянули камери відеоспостереження та встановили обставини інциденту.

«Компанія гостей почала конфлікт і бійку з персоналом ресторану та клієнтами, погрожуючи предметом, схожим на зброю, та ножем. Після інциденту зловмисники втекли на автомобілі. Невдовзі у Печерському районі столиці патрульні затримали транспортний засіб, на якому фігуранти зникли з місця пригоди. Зловмисниками, що скоїли хуліганські дії, виявилися двоє киян і житель Київщини 1995-го, 2001-го та 2002-го років народження. Ми затримали їх у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили у них пневматичну зброю та ніж. Все направлено на проведення експертного дослідження», – розповів слідчий Голосіївського управління поліції Олег Яковченко.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури всім фігурантам повідомлено про підозру.

Наразі суд вирішує питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Як повідомлялося, в Києві група молодиків здійснила напад на відомий клуб на Контрактовій площі, коли там відпочивали відвідувачі, розбила там вікна та ламала двері, після чого продовжила свій руйнівний «рейд» і в інші заклади.