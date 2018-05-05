  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    СБУ зловила на хабарі власного співробітника на Київщині

    Правоохоронці затримали оперуповноваженого в одному із райцентрів Київщини після отримання другої частини хабара
    Співробітники Управління внутрішньої безпеки та Головного слідчого управління СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури затримали на хабарі оперуповноваженого одного з підрозділів Служби на Київщині. Як повідомляє прес-служба СБУ, оперативники спецслужби встановили, що співробітник Головного управління СБУ у м. Києві та
    • Вчора, 23:27
    • Розсилка
    Затримання хабарника
    Затримання хабарника

    Правоохоронці затримали оперуповноваженого в одному із райцентрів Київщини після отримання другої частини хабара

    Співробітники Управління внутрішньої безпеки та Головного слідчого управління СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури затримали на хабарі оперуповноваженого одного з підрозділів Служби на Київщині.

    Як повідомляє прес-служба СБУ, оперативники спецслужби встановили, що співробітник Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вимагав п’ять тисяч доларів від директора одного з дошкільних закладів регіону.

    Він витребував у чиновника документацію на проведення у закладі ремонтних робіт. Незважаючи на відсутність порушень, хабарник обіцяв "знайти" їх у разі не сплати грошей.

    Майор також планував «завести» у дитячий садок постачальника продуктів харчування, продукція якого не відповідала встановленим нормам.

    Правоохоронці затримали оперуповноваженого в одному із райцентрів Київщини після отримання другої частини хабара.

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

    До слова, співробітники Служби безпеки викрили у Кропивницькому на хабарі старшого оперуповноваженого управління захисту економіки в Кіровоградській області Нацполіції. 

    Як повідомлялось, у Чернівецькій області під час затримання на хабарі чиновника помер посередник.

    Читайте також
    СБУ корупція в Україні хабар Київщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ