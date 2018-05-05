СБУ зловила на хабарі власного співробітника на Київщині

Правоохоронці затримали оперуповноваженого в одному із райцентрів Київщини після отримання другої частини хабара

Співробітники Управління внутрішньої безпеки та Головного слідчого управління СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури затримали на хабарі оперуповноваженого одного з підрозділів Служби на Київщині. Як повідомляє прес-служба СБУ, оперативники спецслужби встановили, що співробітник Головного управління СБУ у м. Києві та



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Затримання хабарника

Правоохоронці затримали оперуповноваженого в одному із райцентрів Київщини після отримання другої частини хабара

Співробітники Управління внутрішньої безпеки та Головного слідчого управління СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури затримали на хабарі оперуповноваженого одного з підрозділів Служби на Київщині.

Як повідомляє прес-служба СБУ, оперативники спецслужби встановили, що співробітник Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вимагав п’ять тисяч доларів від директора одного з дошкільних закладів регіону.

Він витребував у чиновника документацію на проведення у закладі ремонтних робіт. Незважаючи на відсутність порушень, хабарник обіцяв "знайти" їх у разі не сплати грошей.

Майор також планував «завести» у дитячий садок постачальника продуктів харчування, продукція якого не відповідала встановленим нормам.

Правоохоронці затримали оперуповноваженого в одному із райцентрів Київщини після отримання другої частини хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

До слова, співробітники Служби безпеки викрили у Кропивницькому на хабарі старшого оперуповноваженого управління захисту економіки в Кіровоградській області Нацполіції.

Як повідомлялось, у Чернівецькій області під час затримання на хабарі чиновника помер посередник.