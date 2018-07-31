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    Новини

    Селищного голову Глевахи судять за корупцію

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    Селищного голову Глевахи судять за корупцію

    Глевахівський селищний голова порушуючи законодавство продовжував займатися бізнесом

    Прокуратурою Київської області доведено вину Глевахівського селищного голови у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією. Про це повідомила прес-служба прокуратури Київщини.

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    «Установлено, що Глевахівський селищний голова, будучи посадовою особою органу місцевого самоврядування, у порушення вимог ст. ст. 25, 36 ЗУ «Про місцеве самоврядування» залишався упродовж декількох років одноосібним засновником та кінцевим бенефіціарним власником приватного підприємства, яке мало на меті отримання прибутку», - йдеться в повідомленні.

    Органами прокуратури Київської області забезпечено участь у розгляді протоколу про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, передбачене ч. 2 ст. 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності).

    Завдяки професійній та принциповій позиції органів прокуратури області судом першої інстанції правопорушника визнано винним у вчиненні вказаного правопорушення.

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