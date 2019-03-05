Середня зарплата у Києві у півтора раза вища, ніж по Україні



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Серед регіонів України найвищу середньомісячну зарплату у четвертому кварталі 2018 року отримували мешканці Донецької області

Середньомісячна заробітна плата у Києві у четвертому кварталі минулого року становила 14 764 грн, що на 53% більше, ніж у середньому в країні. Про це повідомляє Державна служба статистики України.

В порівнянні з четвертим кварталом 2017 року київська середньомісячна зарплата зросла на 19,3%, з першим кварталом 2018 року – на 19,1%.

Серед регіонів України найвищу середньомісячну зарплату у четвертому кварталі 2018 року отримували мешканці Донецької області – 10 423 грн, на 19,2% більше, ніж у четвертому кварталі 2017 року. На другому місці за цим показником – Київська область (9 989 грн, на 26,3% більше), на третьому – Дніпропетровська (9 609 грн, на 25,3% більше).

Найменшу середньомісячну зарплату у четвертому кварталі 2018 року отримували мешканці Чернігівської (7 545 грн; на 22,6% більше, ніж у четвертому кварталі 2017 року); Тернопільської (7 663 грн, на 23,7% більше) та Херсонської (7 663 грн, на 18,6% більше) областей.

Як повідомлялось, у січні 2019 року найвищі зарплати в Україні отримували працівники у Києві, на Донеччині та Дніпропетровщині.

Джерело: Укрінформ