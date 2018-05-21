Серйозна ДТП під Києвом: одне авто на даху, друге в кюветі

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Фото: dtp.kiev.ua ДТП на Гостомельському шосе

На місці ДТП працює кілька бригад швидкої допомоги

У понеділок, 21 травня, під Києвом на Гостомельському шосе сталася серйозна ДТП з перекиданням.

Про це повідомляється на сторінці спільноти dtp.kiev.ua у Facebook.

«Зіткнулися два автомобілі. В результаті один перекинувся, другий вилетів в кювет», - йдеться в повідомленні.

Подробиці ДТП і детальна інформація про постраждалих уточнюються.

На місці працює поліція і кілька бригад швидкої допомоги.

Через ДТП утворився затор на трасі.

Як повідомлялося, 20 травня в Києві на проспекті Свободи сталася ДТП з перекиданням: Hyundai Tucson врізався у стовп і перекинувся.