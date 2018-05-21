На проспекті Свободи Hyundai врізався у стовп і перекинувся

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Фото: Інформатор Hyundai Tucson врізався у стовп

Водію стало зле, він втратив контроль над машиною і вдарився у стовп

У неділю, 20 травня, в Києві на проспекті Свободи (Подільський район) сталася ДТП з перекиданням: Hyundai Tucson врізався у стовп і перекинувся.

Аварія трапилася близько 23:20. Про це повідомляє Інформатор.

За словами очевидців, Hyundai рухався з невеликою швидкістю проспектом Свободи в сторону проспекту Правди. В районі кінцевої зупинки тролейбусів №24, 25, 26, 28 автомобіль різко прийняв вправо, врізався в бетонний стовп і перекинувся на правий бік. Очевидці ДТП перевернули назад кросовер і поставили на колеса. Зібралося багато людей і всі дружно допомогли водієві вибратися і викликали швидку допомогу.

Пощастило, що ніхто людей, які проходили повз зупинки, не постраждав.

Водій був пристебнутий, в машині спрацювали подушки безпеки.

На місце ДТП прийшов син водія і розповів, як все сталося. Його батько їхав в гараж поставити на ніч автомобіль, але по дорозі йому стало погано, він втратив контроль над машиною і вдарився в стовп.

Лікарі надали першу допомогу водію, але від госпіталізації він відмовився.

На місці працювала патрульна поліція.

Нагадаємо, 21 травня на Столичному шосе мікроавтобус Volkswagen Transporter врізався в дерево, водій загинув на місці.