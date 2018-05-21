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    На проспекті Свободи Hyundai врізався у стовп і перекинувся

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    Hyundai Tucson врізався у стовп
    Фото: Інформатор
    Hyundai Tucson врізався у стовп

    Водію стало зле, він втратив контроль над машиною і вдарився у стовп

    У неділю, 20 травня, в Києві на проспекті Свободи (Подільський район) сталася ДТП з перекиданням: Hyundai Tucson врізався у стовп і перекинувся.

    Аварія трапилася близько 23:20. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами очевидців, Hyundai рухався з невеликою швидкістю проспектом Свободи в сторону проспекту Правди. В районі кінцевої зупинки тролейбусів №24, 25, 26, 28 автомобіль різко прийняв вправо, врізався в бетонний стовп і перекинувся на правий бік. Очевидці ДТП перевернули назад кросовер і поставили на колеса. Зібралося багато людей і всі дружно допомогли водієві вибратися і викликали швидку допомогу.

    Пощастило, що ніхто людей, які проходили повз зупинки, не постраждав.

    Водій був пристебнутий, в машині спрацювали подушки безпеки.

    На місце ДТП прийшов син водія і розповів, як все сталося. Його батько їхав в гараж поставити на ніч автомобіль, але по дорозі йому стало погано, він втратив контроль над машиною і вдарився в стовп.

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    На проспекті Свободи Hyundai врізався у стовп і перекинувся
    На проспекті Свободи Hyundai врізався у стовп і перекинувся
    На проспекті Свободи Hyundai врізався у стовп і перекинувся
    На проспекті Свободи Hyundai врізався у стовп і перекинувся
    Фото: Інформатор

    Лікарі надали першу допомогу водію, але від госпіталізації він відмовився.

    На місці працювала патрульна поліція.

    Нагадаємо, 21 травня на Столичному шосе мікроавтобус Volkswagen Transporter врізався в дерево, водій загинув на місці.

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