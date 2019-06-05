Серйозна ДТП з маршрутками в Боярці: водієві оголошено підозру



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ДТП сталася на перехресті у Боярці

В результаті ДТП постраждали 26 людей

Водієві маршрутки, який 4 червня у м. Боярка спричинив масштабну ДТП, повідомлено про підозру за ч.2 ст.286 КК України. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

«Встановлено, що підозрюваний 4 червня, керуючи маршрутним службовим автомобілем марки Мercedes, проявив неуважність під час керування транспортним засобом, ігноруючи вимоги дорожнього знаку 2.1. «Дати дорогу» ПДР України, виїхав з другорядної дороги на головну дорогу та допустив зіткнення з автомобілем марки Skoda. Унаслідок зіткнення автомобілі стали некеровані, допустили виїзд на смугу руху, де зіштовхнулися з іншим автобусом», - йдеться в повідомленні.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди водії та пасажири вказаних транспортних засобів отримали різного ступеню тяжкості тілесні ушкодження, з якими були доставлені до лікарні.

«Таким чином, у ході досудового розслідування встановлено достатньо доказів та підстав для повідомлення вказаному водієві про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, а саме в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що заподіяли тяжке тілесне ушкодження потерпілому», - зазначили у прокуратурі.

Разом з цим, прокуратурою Київської області підготовлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, ДТП сталася 4 червня близько 10-ї години ранку у місті Боярка на перехресті вулиць Незалежності та Б. Хмельницького.

В результаті ДТП 26 людей отримали травми різного ступеню тяжкості, їх госпіталізовано. Троє з них у тяжкому стані і знаходяться в реанімаційному відділенні.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.