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    Новини

    Вночі у Києві горіло відділення банку (фото)

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    На місці пожежі в банку працювали рятувальники та правоохоронці - Вночі у Києві горіло відділення банку (фото)
    На місці пожежі в банку працювали рятувальники та правоохоронці
    Фото: ДСНС

    Причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронні органи

    У ніч на четвер, 3 вересня, сталася пожежа у відділенні банку на просп. Лісовому, 39-А у Деснянському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 02:46.

    Загоряння сталося на першому поверсі двоповерхової адміністративної будівлі, у відділенні банку.

    О 03:06 пожежу було локалізовано, а о 03:22 ліквідовано, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    Внаслідок пожежі пошкоджено оргтехніку, меблі, вікно, закопчено стіни та стелю відділення банку.

    На місці події було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 чоловік особового складу.

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    Вночі у Києві горіло відділення банку (фото)
    Вночі у Києві горіло відділення банку (фото)
    Вночі у Києві горіло відділення банку (фото)
    Вночі у Києві горіло відділення банку (фото)

    Жертв та постраждалих немає.

    Причина виникнення пожежі з’ясовується правоохоронними органами.

    Як повідомлялося, 2 вересня у недобудованому житловому комплексі Taryan Towers на столичному Печерську сталася пожежа. Займання виникло під час проведення ремонтних робіт.

    пожежа Київ ДСНС банки рятувальники
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