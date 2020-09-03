Вночі у Києві горіло відділення банку (фото)
Причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронні органи
У ніч на четвер, 3 вересня, сталася пожежа у відділенні банку на просп. Лісовому, 39-А у Деснянському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 02:46.
Загоряння сталося на першому поверсі двоповерхової адміністративної будівлі, у відділенні банку.
О 03:06 пожежу було локалізовано, а о 03:22 ліквідовано, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.
Внаслідок пожежі пошкоджено оргтехніку, меблі, вікно, закопчено стіни та стелю відділення банку.
На місці події було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 чоловік особового складу.
Жертв та постраждалих немає.
Причина виникнення пожежі з’ясовується правоохоронними органами.
Як повідомлялося, 2 вересня у недобудованому житловому комплексі Taryan Towers на столичному Печерську сталася пожежа. Займання виникло під час проведення ремонтних робіт.