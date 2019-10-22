Сформовано нову Громадську раду при КМДА



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Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з представниками громадських організацій

Віталій Кличко сподівається на новий рівень співпраці столичної влади і громадськості

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з представниками громадських організацій столиці, з активом громадських рад, що сформовані при районних держадміністраціях міста.

Мер також привітав присутніх з обранням нового складу Громадської ради при Київській міській держадміністрації. Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

«Радий вітати представників громадських організацій Києва з обранням Громадської ради при Київській міській державній адміністрації! Сьогодні Київ особливо потребує чітких та ефективних спільних дій влади і громадськості. Нам важливо злагоджено працювати, залучати громадськість до участі в управлінні містом, до вирішення його проблем і визначення перспектив розвитку», - сказав Кличко.

Він зауважив, що новий склад Громадської ради затверджено. До неї увійшли 50 осіб, замість 35-ти, як було в попередній раді.

За словами мера Києва, залучення громадськості до ухвалення рішень є важливим кроком в управлінні містом, адже громадськість знає про проблеми на місцях і має своє бачення, пропозиції щодо їх вирішення.

«І ми маємо позитивні результати співпраці влади і громадськості. Коли, наприклад, розривали договір оренди землі із забудовником «Контактбудсервіс» на Осокорках. Чи зі скандальним забудовником на Андріївському узвозі - приватним підприємством «Маркон» та інші, - наголосив Кличко. - Тож з обранням нового складу Громадської ради ми маємо вийти на новий рівень співпраці – більш продуктивний та дієвий. З більш широким впливом громадськості на розробку та ухвалення рішень. Сподіваюсь, що місто і кияни відчують ці зміни».

Сьогоднішня зустріч з активом громадських рад Києва спрямована на налагодження взаємодії та результативної співпраці. Кличко підкреслив, що готовий призначити своїм радником по роботі з громадськістю представника, якого делегує Громадська рада при КМДА.

Головою новообраної Громадської ради при КМДА став Богдан Назаренко (ГО «Громадський рух підтримки реформ»), першим заступником голови – Анатолій Павленко (БО «Благодійний фонд «Дніпровський»), секретарем Громадської ради – Ірина Селюк (ВМГО «Асоціація трудових об’єднань молоді України»). Термін повноважень складу Громадської ради - два роки.

Також громадські ради сформовані й при районних в місті Київ державних адміністраціях.