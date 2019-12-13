Шахраї із Запоріжжя ошукували столичних пенсіонерів (фото, відео)



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Правоохоронці зупинили діяльність шахраїв після спроби заволодіти $26 тис. Фото: Нацполіція

Зловмисники телефонували киянам та пропонували їм допомогу у «лікуванні» їх близьких, які нібито потрапляли у ДТП

Співробітники карного розшуку і кримінальної поліції главку та слідчі Солом’янського управління поліції спільно з колегами із Запорізької області та під процесуальним керівництвом прокуратури Києва задокументували діяльність групи з п’яти осіб, які під вигаданим приводом виманювали у столичних пенсіонерів гроші. Подільники діяли за відпрацьованою схемою і встигли ошукати дев’ятьох громадян похилого віку.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

За інформацією оперуповноваженого управління карного розшуку поліції Києва Юрія Найдюка, зловмисники обирали одиноких пенсіонерів, телефонували і розповідали їм про те, що їх син або донька нібито потрапили у дорожню пригоду з тяжкими наслідками для здоров’я, а тому негайно потрібні гроші для невідкладного «лікування». При цьому подільники діяли настільки швидко, що жертви не встигали навіть перевірити цю інформацію і віддавали свої заощадження.

«Ми припинили діяльність шахраїв після спроби заволодіти 26 000 доларів США, які мешканець Солом’янського району столиці встиг передати кур’єру – одному з учасників злочинної групи. Чоловіка разом із речовими доказами затримали в момент, коли він сідав у таксі. У подальшому суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 500 000 гривень, і зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання», - розповів Найдюк.

Згодом правоохоронці встановили особи інших фігурантів та затримали їх. До складу групи, яку очолили 50-річний батько і 23-річний син, входили ще два чоловіки, 33-х та 34-х років, та 29-річна жінка, яка виконувала роль «оператора». Усі вони – мешканці Запоріжжя і пересувалися автівкою, яка належала сину організатора групи. За місцем проживання спільників поліцейські провели санкціоновані обшуки та вилучили гроші, документи, сім-карти та банківські картки, які долучили до матеріалів кримінального провадження, розпочатого за ч. 2, ч. 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України.

«Затриманим оголошено про підозру та двом фігурантам обрано запобіжній захід – тримання під вартою з правом внесення застави: організатору, раніше судимому за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, у розмірі 630 000 гривень, його спільнику – у розмірі 288 000 гривень. Зловмисникам загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна», - додав правоохоронець.