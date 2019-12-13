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    Шахраї із Запоріжжя ошукували столичних пенсіонерів (фото, відео)

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    Правоохоронці зупинили діяльність шахраїв після спроби заволодіти $26 тис. - Шахраї із Запоріжжя ошукували столичних пенсіонерів (фото, відео)
    Правоохоронці зупинили діяльність шахраїв після спроби заволодіти $26 тис.
    Фото: Нацполіція

    Зловмисники телефонували киянам та пропонували їм допомогу у «лікуванні» їх близьких, які нібито потрапляли у ДТП

    Співробітники карного розшуку і кримінальної поліції главку та слідчі Солом’янського управління поліції спільно з колегами із Запорізької області та під процесуальним керівництвом прокуратури Києва задокументували діяльність групи з п’яти осіб, які під вигаданим приводом виманювали у столичних пенсіонерів гроші. Подільники діяли за відпрацьованою схемою і встигли ошукати дев’ятьох громадян похилого віку.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    За інформацією оперуповноваженого управління карного розшуку поліції Києва Юрія Найдюка, зловмисники обирали одиноких пенсіонерів, телефонували і розповідали їм про те, що їх син або донька нібито потрапили у дорожню пригоду з тяжкими наслідками для здоров’я, а тому негайно потрібні гроші для невідкладного «лікування». При цьому подільники діяли настільки швидко, що жертви не встигали навіть перевірити цю інформацію і віддавали свої заощадження.

    «Ми припинили діяльність шахраїв після спроби заволодіти 26 000 доларів США, які мешканець Солом’янського району столиці встиг передати кур’єру – одному з учасників злочинної групи. Чоловіка разом із речовими доказами затримали в момент, коли він сідав у таксі. У подальшому суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 500 000 гривень, і зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання», - розповів Найдюк.

    Згодом правоохоронці встановили особи інших фігурантів та затримали їх. До складу групи, яку очолили 50-річний батько і 23-річний син, входили ще два чоловіки, 33-х та 34-х років, та 29-річна жінка, яка виконувала роль «оператора». Усі вони – мешканці Запоріжжя і пересувалися автівкою, яка належала сину організатора групи. За місцем проживання спільників поліцейські провели санкціоновані обшуки та вилучили гроші, документи, сім-карти та банківські картки, які долучили до матеріалів кримінального провадження, розпочатого за ч. 2, ч. 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України.

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    Шахраї із Запоріжжя ошукували столичних пенсіонерів (фото, відео)
    Шахраї із Запоріжжя ошукували столичних пенсіонерів (фото, відео)
    Шахраї із Запоріжжя ошукували столичних пенсіонерів (фото, відео)
    Шахраї із Запоріжжя ошукували столичних пенсіонерів (фото, відео)
    Шахраї із Запоріжжя ошукували столичних пенсіонерів (фото, відео)
    Шахраї із Запоріжжя ошукували столичних пенсіонерів (фото, відео)

    «Затриманим оголошено про підозру та двом фігурантам обрано запобіжній захід – тримання під вартою з правом внесення застави: організатору, раніше судимому за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, у розмірі 630 000 гривень, його спільнику – у розмірі 288 000 гривень. Зловмисникам загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна», - додав правоохоронець.

    Національна поліція України Запоріжжя Київ кримінал шахрайство
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