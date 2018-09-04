Шахраї видурили у киянки 50 тис. грн, налякавши «грошовою реформою»



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Пенсіонерка віддала шахраям усі свої збереження

Зловмисники переконали пенсіонерку, що в країні починається грошова реформа і потрібно обміняти гроші

У Києві знову з’явилися аферисти, які лякають людей похилого віку грошовою реформою і обмінюють їм готівку на «нові гроші».

Як дізналася «Страна» з власних джерел у МВС, у понеділок, 3 вересня, шахраї прийшли до 79-річної мешканки будинку на вулиці Цитадельній, 7 і, представившись працівниками соціальної служби, почали розповідати стару байку про те, що в країні починається грошова реформа, і якщо терміново не обміняти гроші, то вони просто втратять будь-яку цінність.

Зловмисники переконали жінку похилого віку, що за завданням районної адміністрації обходять всіх пенсіонерів похилого віку і проводять обмін готівки прямо вдома. Старенькій так заморочили голову, що вона сама не розуміла, як винесла і віддала шахраям всі накопичення - 50 тисяч гривень.

Замість справжніх грошей, пенсіонерці вручили пачку підроблених гривень, надрукованих на кольоровому принтері. Через слабкий зір і похилий вік старенька не розгледіла ні підробку, ні липові посвідчення «співробітників соцзабез».

Особи незваних гостей пенсіонерка теж не змогла толком описати.

Пізніше родичі пояснили бабусі, що її обдурили, і допомогли написати заяву в поліцію.

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.190 КК України («Шахрайство»). Однак затримати шахраїв поки не вдалося.

Оперативники не виключають, що зараз в столиці цілком можуть повернутися й інші «лохотрони» 90-х: наперстки, миттєві виграші побутової техніки та інші афери, які були після розвалу СРСР.