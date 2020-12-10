Великий ремонт: у метро замінять поручні на ескалаторах (список станцій)

Нові поручні встановлять на 13 станціях київського метро

Київський метрополітен закупив 30 поручнів для ескалаторів. Необхідні роботи по заміні будуть проведені протягом найближчих трьох місяців.

Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

У плановому порядку поручні встановлять на 13 станціях.

Зокрема, під планову заміну поручнів потраплять такі станції:

«Контрактова площа»,

«Виставковий центр»,

«Либідська»,

«Палац Україна»,

«Хрещатик»,

«Площа Льва Толстого»,

«Палац Спорту»,

«Лук’янівська»,

«Золоті ворота».

Частина продукції залишиться для резерву.

«Багато людей переконані, що поручень рухається швидше ескалатора, аби пасажир не заснув. Насправді ж поручні та сходи запускаються як єдиний механізм. Однак гума і метал мають різну густину. Тому з часом з’являється відхилення у швидкості руху. Допустима норма цього показника – 2%», - пояснили у метрополітені.

Усього в київській підземці працює 122 ескалатори. Найдовший з них на станції «Хрещатик» має 743 сходинки.

Нагадаємо, на станції «Шулявська» київського метрополітену розпочався капітальний ремонт. Після ремонту станція стане більш доступною для маломобiльних груп населення.

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