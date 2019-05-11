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    У Києві на повному ходу лоб в лоб зіткнулися поліцейський Prius і BMW (фото, відео)

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    Toyota Prius патрульних виїхав за межі своєї смуги та скоїв лобове зіткнення - У Києві на повному ходу лоб в лоб зіткнулися поліцейський Prius і BMW (фото, відео)
    Toyota Prius патрульних виїхав за межі своєї смуги та скоїв лобове зіткнення
    Фото: Інформатор

    Постраждали двоє патрульних і водій BMW

    У ніс на суботу, 11 травня, на з'їзді з Повітрофлотського мосту в Києві сталося лобове зіткнення двох автомобілів: поліцейський Toyota Prius і BMW на повному ходу врізалися лоб в лоб.

    Аварія трапилася близько 00:40. Про це повідомляє Інформатор.

    Автомобіль BMW спускався з Повітрофлотського мосту на проспект Перемоги. Назустріч йому їхав поліцейський автомобіль з увімкненими проблисковими маячками. Попередньо, піднімаючись на міст, Toyota Prius патрульних виїхав за межі своєї смуги та скоїв лобове зіткнення.

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    Від удару травми отримали всі учасники ДТП. Медики госпіталізували двох патрульних. Один чоловік отримав травми голови, а у його напарника підозра на перелом ноги. Також травми ніг отримав і чоловік, який їхав за кермом BMW. Трьох учасників аварії забрали в лікарню.

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    У Києві на повному ходу лоб в лоб зіткнулися поліцейський Prius і BMW (фото, відео)
    У Києві на повному ходу лоб в лоб зіткнулися поліцейський Prius і BMW (фото, відео)
    У Києві на повному ходу лоб в лоб зіткнулися поліцейський Prius і BMW (фото, відео)
    У Києві на повному ходу лоб в лоб зіткнулися поліцейський Prius і BMW (фото, відео)
    У Києві на повному ходу лоб в лоб зіткнулися поліцейський Prius і BMW (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місце ДТП викликали слідчо-оперативну групу, причини зіткнення встановлюються.

    Нагадаємо, 10 травня в Києві на Окружній ВАЗ з військовими на повній швидкості влетів у вантажівку. Двоє чоловіків загинули.

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