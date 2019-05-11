У Києві на повному ходу лоб в лоб зіткнулися поліцейський Prius і BMW (фото, відео)



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Toyota Prius патрульних виїхав за межі своєї смуги та скоїв лобове зіткнення Фото: Інформатор

Постраждали двоє патрульних і водій BMW

У ніс на суботу, 11 травня, на з'їзді з Повітрофлотського мосту в Києві сталося лобове зіткнення двох автомобілів: поліцейський Toyota Prius і BMW на повному ходу врізалися лоб в лоб.

Аварія трапилася близько 00:40. Про це повідомляє Інформатор.

Автомобіль BMW спускався з Повітрофлотського мосту на проспект Перемоги. Назустріч йому їхав поліцейський автомобіль з увімкненими проблисковими маячками. Попередньо, піднімаючись на міст, Toyota Prius патрульних виїхав за межі своєї смуги та скоїв лобове зіткнення.

Від удару травми отримали всі учасники ДТП. Медики госпіталізували двох патрульних. Один чоловік отримав травми голови, а у його напарника підозра на перелом ноги. Також травми ніг отримав і чоловік, який їхав за кермом BMW. Трьох учасників аварії забрали в лікарню.

На місце ДТП викликали слідчо-оперативну групу, причини зіткнення встановлюються.

Нагадаємо, 10 травня в Києві на Окружній ВАЗ з військовими на повній швидкості влетів у вантажівку. Двоє чоловіків загинули.