Школу на Відрадному в Києві добудують за 148 млн грн



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Школу №22 по проспекту Відрадному, 36-В реконструюють

В реконструкцію недіючої школи вже вкладено 112 млн грн

Комунальне підприємство «Солом’янка-Сервіс» Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації 24 червня за результатами тендеру замовило ТОВ «Будівельна Компанія «Білд Дрім» розбудову школи за 148,22 млн грн.

У серпні 2017 році ТОВ «Альфа Стар Телеком» виграло тендер «Солом’янка-Сервісу» на реконструкцію недіючої аварійної школи №22 по проспекту Відрадному, 36-В з добудовою на 425 учнів за 116,00 млн грн. За даними «Є-Дата», тій фірмі виплатили за договором 112,25 млн грн. На 1 січня 2019 року виконано 38% робіт на 89,23 млн грн.

Нинішня угода з «Білд Дрім» передбачає завершення реконструкції до травня 2020 року.

Гарантійний строк складає десять років. На заробітну плату піде 21,13 млн грн, тобто 14% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 3% – 3,87 млн грн.

Ціна угоди на 12% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 168,43 млн грн.

Єдиним конкурентом було столичне ТОВ «Будівельно-енергетична компанія-16» сумчанина Михайла Литвиненка, причому ніхто не знижував ціну під час аукціону.

У 2018 році «Білд Дрім» узяв підряд «Солом’янка-Сервісу» на реконструкцію стадіону за 19,50 млн грн і два підряди КП «Інженерний центр» на проектування і авторський нагляд за реконструкцією сходів від провулку Десятинного до вулиці Гончарної на 909 тис. грн. Це сходи з Пейзажної алеї на Поділ, які ТОВ «Будсервіс 2» оновило за 82,45 млн грн.

Джерело: Наші гроші