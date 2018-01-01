Шляхопровід на бульварі Вацлава Гавела не постраждав

Наслідки дорожньо-транспортної пригоди фахівці усунули в найкоротші терміни.

Мостова конструкція на перетині проспекту Комарова та бульвару Вацлава Гавела не постраждала. Про це повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян. Нагадаємо, що через необережний рух великовагової техніки сьогодні, 22 січня, були пошкоджені будівельні риштування, які підтримували міст. «22 січня з'явилося повідомлення про те, що нібито



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Шляхопровід на бульварі Вацлава Гавела

Наслідки дорожньо-транспортної пригоди фахівці усунули в найкоротші терміни.

Мостова конструкція на перетині проспекту Комарова та бульвару Вацлава Гавела не постраждала. Про це повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян. Нагадаємо, що через необережний рух великовагової техніки сьогодні, 22 січня, були пошкоджені будівельні риштування, які підтримували міст.

«22 січня з'явилося повідомлення про те, що нібито обвалилася частина конструкції шляхопроводу на проспекті Комарова. Насправді ж «просіла» частина риштування, будівельних лісів, що підтримували міст. Проте міст не постраждав», – зазначив профільний заступник.

Заступник голови КМДА повідомив, що на місце дорожньо-транспортної пригоди оперативно прибули спеціалісти компанії з обслуговування даного шляхопроводу.

Нагадаємо, увечері понеділка було повідомлено, у Києві на перетину проспекту Комарова та бульвару Вацлава Гавела обрушилась конструкція шляхопроводу.