На бульварі Вацлава Гавела «втомився» шляхопровід. Фоторепортаж з місця події
- Сьогодні, 16:52
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Надзвичайна подія у Солом'янському районі
Сьогодні у Києві на перетину проспекту Комарова та бульвару Вацлава Гавела обрушилась конструкція шляхопроводу.
Про це інформує паблік dtp.kiev.ua, повідомляє «Главком».
«Поліція перекрила проїзд, все їдуть через петлю / розворот, пробка більше 1 км. Наскільки критичні пошкодження для несучих конструкцій моста - поки невідомо.», - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що під час проведення капітального ремонту шляхопроводу на бульварі Вацлава Гавела каміння летіло на голови пасажирів.
Також відмітимо, на початку березня у 2017 році на Шулявці обвалилася частина шляхопроводу. Уламки моста було пошкоджено один автомобіль.