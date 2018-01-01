На бульварі Вацлава Гавела «втомився» шляхопровід. Фоторепортаж з місця події

Надзвичайна подія у Солом'янському районі

Сьогодні у Києві на перетину проспекту Комарова та бульвару Вацлава Гавела обрушилась конструкція шляхопроводу. Про це інформує паблік dtp.kiev.ua, повідомляє «Главком». «Поліція перекрила проїзд, все їдуть через петлю / розворот, пробка більше 1 км. Наскільки критичні пошкодження для несучих конструкцій моста - поки



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Надзвичайна подія у Солом'янському районі

Сьогодні у Києві на перетину проспекту Комарова та бульвару Вацлава Гавела обрушилась конструкція шляхопроводу.

Про це інформує паблік dtp.kiev.ua, повідомляє «Главком».

«Поліція перекрила проїзд, все їдуть через петлю / розворот, пробка більше 1 км. Наскільки критичні пошкодження для несучих конструкцій моста - поки невідомо.», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що під час проведення капітального ремонту шляхопроводу на бульварі Вацлава Гавела каміння летіло на голови пасажирів.

Також відмітимо, на початку березня у 2017 році на Шулявці обвалилася частина шляхопроводу. Уламки моста було пошкоджено один автомобіль.